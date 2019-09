Persiste manifestación en defensa del Jardín Botánico

Bajo amenazas de encadenamiento buscan salvar los cerca de 300 árboles que serán afectados por los trabajos. "El Jardín Botánico no se toca" es el grito de estos ciudadanos que se llegaron nuevamente hasta el predio.

Los manifestantes reiteraron que no abandonarán la zona y, de ser necesario, se extremarán las medidas. Instaron a la ciudadanía a colaborar con la causa y apoyar la iniciativa en pos de la preservación del pulmón de Asunción.

En vista de la posibilidad del inicio de los trabajos, pese a la existencia de una medida de no innovar, resaltaron que las mismas autoridades de la Fiscalía del Ambiente no recibieron los documentos enviados por los manifestantes.

“La Fiscalía del Medio Ambiente no recibió nuestros documentos porque no quieren tomar medidas. No es solo medio ambiente, (el Jardín Botánico) es patrimonio ambiental y cultural”, expresó uno de los manifestantes.

Según dijeron, la intención no es ir "en contra del progreso" o desarrollo de la capital, sino más bien promover alternativas más amigables al entorno y la ciudadanía, que no afecte el bien ambiental.

La empresa ODD Construcciones es la encargada de las obras, que abarcará un total de 2.500 metros, desde la rotonda de la Costanera Norte hasta la conexión con el túnel de la avenida Ñu Guasu y la avenida Transchaco.

De acuerdo con datos del Ministerio de Obras Públicas, se van a afectar 274 árboles, de los cuales 157 serán trasladados y 117 reutilizados (especies exóticas), ya que están enfermos o afectados por termitas.

El Jardín Botánico cuenta con 245 hectáreas de las cuales serán utilizadas 1,68 hectáreas. En contrapartida, conforme el MOPC, se aumentará 13% su área con la concesión de 32 hectáreas de reserva natural que fueron cedidas por el Ministerio de Defensa.