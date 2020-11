Periodista fue chocada por jefe de comisaría que dio positivo al alcotest

La joven contó que el hecho se registró en horas de la mañana del domingo, cuando se encontraba repartiendo hamburguesas para ayudar a su mamá, a bordo de una motocicleta prestada, pero que contaba con todos los documentos y el registro para conducir.

Asimismo, señaló su impotencia tras el percance, ya que el hombre no respetó la calle preferencial y la embistió, incluso posteriormente la recriminó y hasta la abofeteó en un momento de la discusión. La mujer reconoció que también llegó a arañar al agente, pero tratando de evitar que huya.

La joven relató que personas filmaban el incidente pero nadie hacía nada y que en todo momento ella intentaba evitar que el hombre se retire del lugar. Sin embargo, posteriormente llegó una patrulla de la comisaría del barrio Inmaculada y se lo llevó, pese a que no era su jurisdicción.

Posteriormente, explicó que llegó la patrulla de la Comisaría Villa Armando y preguntó por el conductor del Chevrolet, tipo Onix de color blanco, quien se presentó a la dependencia policial ya todo duchado y “espléndido”, según Pérez.

La comunicadora indicó que le ofrecieron dinero, primero G. 1.500.000 y luego G. 2.500.000 para intentar solucionar el conflicto, pero ella no aceptó, debido a que por su sentido de ética no puede apañar “a un criminal”. Advirtió que podía haber sido otra la situación e incluso ella podía no estar contando la historia.

El oficial quedó a disposición de la Justicia ordinaria y se le instruyó un sumario administrativo en la Justicia Policial.

Desde Última Hora intentamos comunicarnos con el oficial para obtener su versión, pero desde la Comisaría 10ª nos informaron que el agente no se encontraba más en la dependencia policial.