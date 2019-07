“Un taxista me empuja por el pecho y en ese mismo momento me manosea. Obviamente, fue algo que duró pocos segundos, pero no les puedo describir la impotencia, el asco que sentí”, relató la joven comunicadora a NoticiasPy.

Contó que esto ocurrió cuando todos los trabajadores de prensa y manifestantes fueron hasta cerca del ingreso a la Comuna, luego de que el concejal José Alvarenga haya anunciado que se reuniría con los dirigentes taxistas en las oficinas.

Benítez expresó que los cronistas generalmente están expuestos por estar todo el día en la calle, más en este tipo de eventos, pero que en ningún momento imaginó que sería víctima de una agresión de este tipo.

“Me quedé shockeada, estaba al aire, está todo totalmente grabado”, refirió. En esa grabación también se escucha a la cronista llorar, lo cual aseguró que fue por la impotencia que sintió.

Posterior al manoseo, surgió el reclamo primero de los colegas que fueron testigos y luego de ella. La única respuesta que recibieron fueron burlas e insultos por parte de los taxistas.

“Comencé a lagrimear. Un taxista de aproximadamente 50 años me dice que me falta pasta para ser periodista, me falta estudiar y que no puedo llorar porque me tocan”, refirió.

La mujer ya realizó la denuncia del hecho ante la Fiscalía. La Unidad Penal 3 ya está investigando el hecho.

La fiscala a cargo es Carla Rojas, quien comentó que están intentando confirmar la identidad del denunciado, quien se expone a una imputación por un hecho punible contra la autonomía sexual, adelantó a Última Hora.

Benítez, por su parte, identificó al autor como David Parra, quien supuestamente presta servicios en la parada ubicada en la zona del Cementerio de la Recoleta de Asunción.

“No le deseo a nadie, hombre o mujer, que tenga que pasar por eso porque es horrible”, reflexionó la trabajadora de prensa.

Más agresiones

Además de los constantes insultos a los trabajadores de prensa, muchos de ellos recibieron impactos de balines de goma lanzados por efectivos de la Policía Nacional para despejar la avenida Mariscal López, que estuvo cerrada por el enjambre amarillo. Varios taxistas fueron grabados lanzando cascotes.

Los manifestantes culpan a los medios de prensa de ser quienes generan la molestia de la ciudadanía contra ellos y en varias ocasiones aseguraron que son víctimas de las plataformas digitales que no abonan ningún canon por ofrecer el servicio, pero tampoco lo hacen ellos.

La Junta Municipal de Asunción debe tratar este miércoles en la sesión ordinaria la propuesta de regulación para MUV y Uber. Estas plataformas no tendrán limitaciones para estos trabajadores, como habían solicitado los taxistas.