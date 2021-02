Pérez dijo que Marito le dio respaldo

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó ayer que conversó con el senador Martín Arévalo y que el mismo le confesó que alguien del entorno oficialista le llamó para ofrecerle el cargo a cambio de abrir camino para fortalecer la campaña de Daniel Centurión en Asunción. Sin embargo, también dijo que conversó con el presidente Mario Abdo Benítez y que este le negó su supuesta remoción y le pidió que se quede tranquila. “Martín Arévalo me llamó y me dijo que le ofrecieron el cargo, pero que él rechazó. Me dijo que quieren hacer con él un 2x1 y no voy a permitir”, confesó la secretaria de Estado en declaraciones a la 1080 AM.