Perdió a su bebé al retrasarse el nacimiento por cesárea

Un padre denunció que su hijo falleció en el vientre de su madre porque un médico no le quiso realizar la cesárea para sacar la criatura. Explicó que su esposa llevaba 39 semanas de gestación y que llegó al hospital de Santa Rosa del Aguaray el viernes a la noche y el médico no le quiso operar, y recién el lunes intentaron sacarle el bebé, pero ya estaba sin vida.

El director del hospital de Santa Rosa explicó que se está investigando el hecho. Los padres ya presentaron denuncia ante el Ministerio Público.

José Sanabria, padre del bebé, señaló que llegaron al hospital el viernes a la noche con su señora, que estaba con 39 semanas de gestación. “Siguió todo su tratamiento pre natal y su médico le dijo que su parto tenía que ser por cesárea”, dijo.

“El viernes empezó a tener contracciones por lo que acudimos al hospital de San Vicente y de ahí nos trasladaron en ambulancia hasta el hospital general de Santa Rosa del Aguaray, fuimos recibidos por el Dr. Guillermo Vázquez Vera, quien le inspeccionó y le dijo que podíamos esperar que el bebé se encontraba bien. Nos pidió ecografía y buscamos un privado porque en el hospital no se hace los fines de semana”, indicó Sanabria.

Relató que volvieron al hospital el sábado y también el domingo y su esposa fue atendida siempre por el mismo médico, quien le dijo que se le operará el lunes.

“El lunes mandamos hacer la ecografía y después una señora me llamó y me dijo que el bebé falleció en el vientre de su mamá y no sabían ni cuándo ocurrió. El médico no le quiso operar, por eso esperó hasta el lunes para que el que ingrese le pueda operar. Presenté la denuncia para que nunca más le pase a otra gente. Espero que la justicia investigue y castigue al responsable”, expresó Sanabria.

El Dr. Antonio Olmedo, director del hospital, señaló que está averiguando qué fue lo que realmente pasó. “Vamos a colaborar en todo para aclarar este caso”, señaló.