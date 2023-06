Daniel Garnero, el ya histórico estratega de Libertad, visitó ayer los estudios de Radio Monumental 1080 AM, donde brindó una amplia entrevista a Fútbol a lo Grande explayándose sobre el nuevo título, el arbitraje local y soltó la bomba apuntando directo a Olimpia: Demanda a FIFA por impago de salarios y premios por objetivos logrados.

Garnero perdió la paciencia después de una larga espera, ante promesas de pagos, y reveló que demandará al club: “Ya me cansé. Voy a demandar a Olimpia vía FIFA. Yo hice todo lo posible para que el club me llame, le di tiempo, ya pasaron tres años”. Recordemos que el Dani Garnero se consagró tetracampeón con el Decano ganando los torneos Apertura y Clausura de los años 2018 y 2019. En 2020 (25 de octubre) se dio su salida después de la derrota ante Guaireña FC 2-1, en Villarrica. Así lo recordó el entrenador: “Yo no me fui de Olimpia, a mí me echaron. Me llamó el presidente (Miguel Brunotte) y me dijo: ‘Hasta aquí llegamos’. Le comuniqué a mi cuerpo técnico y me fui a casa”.