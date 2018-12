Pérdida por sequía llegaría al millón de toneladas de soja

Si bien se presentaron algunas precipitaciones en algunas zonas del país, estas no fueron suficientes para paliar los daños que fueron presentándose durante todo el mes de diciembre, comentó el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Berea.

El titular del gremio fue consultado acerca de los efectos de esta sequía, que coinciden con la etapa de desarrollo dentro de la campaña sojera 2018/2019, la cual empezó con la siembra en setiembre de este año.

“Estamos muy preocupados”, reconoció Berea. “Este mes fue muy castigado por las escasas precipitaciones y el excesivo calor”, agregó.

En el sur, especialmente Encarnación, y en parte del este del país recibieron buenas lluvias en los últimos días. La perspectiva para estas áreas es más positiva que para el resto, dijo.

No obstante, en el norte y el centro todavía se aguardan las precipitaciones cada vez con más ansiedad. Caaguazú, Concepción, el norte de Alto Paraná y San Pedro son algunas de las zonas citadas por Berea al referirse a las partes donde aún no llueve. “Llovió tipo aguacero, pero no alcanza”, comentó.

Ante este escenario, se calcula que el 10% de las plantaciones están seriamente comprometidas. Esto podría derivar en una pérdida de un millón de toneladas de granos al final de la campaña, manifestó el presidente de la Capeco.

Recordemos que la última zafra fue muy buena. Se superaron las 10.000.000 de toneladas de soja, plantando una superficie de 3.500.000 hectáreas. Este número aún queda lejos del récord de 10.600.000 toneladas que se registraron en la campaña 2016/2017. Es decir, desde entonces, la producción ha ido bajando.

Berea recordó que en esos años hubo condiciones climáticas altamente favorables, la variable que en esta ocasión está faltando.

De todas maneras, dijo que esta semana será clave para poder mejorar en parte. Lo más dañado hasta ahora es la soja tempranera, que es la que fue plantada al inicio mismo de la campaña, en setiembre, y que en estos momentos se encuentra en plena etapa de desarrollo.

“Venimos de dos cosechas realmente buenas donde hubo mínimas pérdidas, por eso se hace sentir más la falta de agua ahora. Sería bueno que se regularicen las lluvias para no elevar los daños. Seguramente algunos pensarán en resembrar y hacer zafriña”, comentó Berea.

Al problema con las condiciones climáticas, se suma la alerta de la roya asiática, la cual fue emitida por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) a inicios de diciembre.

Al respecto, Berea dijo que esta enfermedad está controlada, ya que los productores han previsto este problema desde el principio, en sus costos. “Lo de la roya estamos siempre alertas, pero ahora la tenemos controlada”, manifestó.

perspectivas. Los seguros agrícolas no cubren este tipo de situaciones, cuando las pérdidas son menores al 50% de la cosecha, recordó el titular de la Capeco. Por ello, los productores dependerán del precio para poder cubrir costos.

Los precios de la soja han venido bajando desde que la guerra comercial entre China y Estados Unidos bajó los decibeles, indicó Berea.