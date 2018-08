La sesión extraordinaria se levantó y se convocó a otra, en la que los diputados votarán.

El diputado Celso Kennedy, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dio lectura a la Ley 6039, que reglamenta la pérdida de investidura. En el documento se establece la convocatoria a una sesión extraordinaria en los siguientes ocho días desde la presentación del pedido a fin de que el acusado pueda preparar su descargo correspondiente ante la plenaria.

Ante ello, el patriaqueridista Sebastián Villarejo solicitó acceder al escrito que tuvo entrada este martes y en donde se expusieron los motivos del tratamiento de pérdida de investidura. Esto, a modo de sumar al documento la influencia que tuvo el legislador, desde el ejercicio como diputado, para realizar los hechos atribuidos.

Villarejo, además, sostuvo que es pertinente otorgar al acusado ocho días para preparar su defensa y, de esa forma, resolver con argumentos específicos que acrediten los votos. Su moción fue apoyada por la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), quien recalcó que la posición política de la bancada con relación al tema es ineludible.

Otra de las legisladoras que tuvo la palabra fue Celeste Amarilla (PLRA) y pidió a Ibáñez que renuncie.

“Si él (Ibáñez) no hubiera sido diputado, no hubiesen sido caseros. La verdad es una y no hay otras interpretaciones, el que roba es un ladrón. Acá, el pueblo ya le condenó; lamentablemente, a veces hay que escuchar al pueblo (...) Renuncie diputado y evítenos este momento", apuntó.

Por su parte, el diputado José María Ibáñez renunció a los ocho días de plazo para ejercer su defensa y afirmó estar preparado para contestar este miércoles los alegatos en su contra. Sin embargo, ninguno de sus colegas se inscribió para presentar su interrelación.

Por esa razón, finalmente, Ibáñez presentó su defensa refiriendo que no es la Cámara Baja la que puede juzgar su conducta. “No es esta legislatura la que debe juzgar mi conducta moral o ética porque sucedió en otra administración”.

Dentro de su defensa, aseguró que en su caso se quiere hacer "un linchamiento público”. No olvidó criticar a los medios de comunicación que, según el diputado, lo persiguieron.

Caso caseros de oro

José María Ibáñez y su esposa, Lorena Plabst, confesaron que hicieron figurar a tres caseros de su quinta de Areguá en la lista de nómina de funcionarios del Congreso para cobrar sus salarios.

No obstante, un juez les otorgó la suspensión condicional a principios del mes de julio, por lo que quedaron librados de ir a un juicio oral y público. Para ello, la cuestionada pareja se comprometió a reparar el daño social a través de la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones por valor de G. 5.000.000.

El caso, que lleva el nombre caseros de oro, se hizo público luego de una investigación periodística develada en el año 2013.