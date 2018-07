Peralta Vierci dice que con Micotic se apunta a "eficiencia"

Embed En reunión con nuestro equipo de gobierno definiendo las acciones iniciales de trabajo para el futuro de nuestro Paraguay. pic.twitter.com/9Is3vlWFeQ — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 25 de julio de 2018

Concluido el encuentro, Peralta Vierci comentó que esta fue la primera reunión de coordinación de autoridades, en la que aprovecharon para “conocerse”. Además, el mandatario bajó línea y dio indicaciones referentes a las metas de cada dependencia estatal.

Leé más: Conatel seguirá autónoma pese a Micotic, aseguran

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no tuvo representante en la ocasión, ya que el presidente Mario Abdo Benítez no designó aún oficialmente a un titular para la cartera, pese a que el ex senador Eduardo Petta sonaba para el cargo.

Por otro lado, Peralta Vierci se refirió al proyecto de creación del Ministerio de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información (Micotic), que resultaría de la fusión de Sicom con la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), la cual estaría liderando.

Destacó que esta nueva cartera estará enfocada en lograr una “estructura eficiente” a través de la cual se realice un “mejor uso de bienes del Estado”.

Con la unión de ambas secretarías, según indicó, una de tecnología y otra de comunicación, se podrá optimizar la gestión en estas áreas.

Nota relacionada: Seall afirma que se pone en juego credibilidad en manejo de Micotic

Mientras tanto, la Comisión de Obras de la Cámara de Diputados realizó un primer análisis del proyecto de ley que crea el Micotic y ante la complejidad del documento, decidieron remitir pedidos de informes a las distintas secretarías e instituciones que serían afectadas.

Asimismo, decidieron convocar al proyectista Arnaldo Samaniego y a los firmantes de la normativa para que expliquen los alcances de la propuesta.