Peña y  Alegre se sacan chispas por tarifa  de la  ANDE

Efraín le respondió a Peña durante una jornada social en San Lorenzo diciendo que el dinero “va a salir de la gente que nos está robando”.

Luego dijo concretamente que utilizará USD 100 a 150 millones que destinan las binacionales Itaipú y Yacyretá para gastos sociales, señalando que ese dinero utilizan para su propio beneficio los que manejan las binacionales.

“Peña, el dinero saldrá de tu bolsillo y de los sinvergüenzas que nos están robando con los gastos sociales. De ahí vamos a sacar para bajar la tarifa de la ANDE”, enfatizó.

Peña, durante un acto realizado en la ANR con funcionarios colorados de la ANDE, dijo que Efraín hace “un discurso populista diciendo que va a regalar la plata. De su bolsillo no va a salir, de su trabajo no va a ser porque nunca trabajó”, expresó ante los aplausos de los funcionarios y el titular de la ANDE, Félix Sosa, y el nuevo miembro del directorio de Itaipú y ex candidato Arnoldo Wiens.

“Aquellos que quieren progresar no quieren una mentira, un discurso populista de quien dice que va a regalar la energía eléctrica. ¿Quién va a pagar?, ¿de dónde va a salir el dinero?”, se preguntó.

Agregó que “de su bolsillo no va a salir porque nunca trabajó”, expresó.

“Peña, a lo que vos llamás populismo, yo lo llamo derecho”, expresó también Efraín.

Aseveró que “los paraguayos ya no tendrán que elegir entre comprar comida o pagar la cuenta alta de luz”.

Sostuvo que bajar la tarifa de la ANDE será su primer decreto.

Durante el acto Peña señaló que la reunión con la coordinadora de la ANDE se trató de la primera con funcionarios, olvidando que la primera reunión fue con los funcionarios de la ANNP, donde llegó tarde y fue reclamado por Horacio Cartes.

“Si no hubiésemos tenido un Gobierno colorado y paraguayos que se animaron en la construcción de Itaipú o Yacyretá, en tener una empresa pública como la ANDE, les aseguro que el Paraguay sería hoy una aldea”, indicó también Peña, ignorando que fueron los gobiernos extranjeros de Brasil y Argentina los que propusieron construir las represas utilizando recursos naturales de nuestro país.

Efraín dijo que Peña está “confundido y desesperado porque tiene la misión imposible: salvar al patrón”, en relación a Cartes, quien está sancionado por el Gobierno de Estados Unidos.

