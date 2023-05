Peña resalta que Stroessner puso fin a la "inestabilidad" en Paraguay 

En la ocasión, sostuvo que Paraguay atravesó una guerra con la cual se perdió el 60% del territorio y el 90% de la población, pero que logró levantarse a partir del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner.

"Paraguay es el único país que fue a una guerra casi al exterminio y nadie vino a socorrernos, vivimos 50 años de inestabilidad. (...) Y cuando vino Stroessner se rompió ese ciclo, probablemente (el gobierno) duró más tiempo de lo que debería haber durado, pero fue un gobierno militar, con una base política y un sustento militar", alegó.

El futuro mandatario, quien asumirá el cargo en agosto próximo, reconoció que en el país existe déficit en educación y en derechos humanos, pero aludió que "todo lo que está clavado en el Paraguay fue obra del Partido Colorado", mediante la hegemonía de 75 años en el poder.

Alegó que en el país lo que se instaló fue simplemente un "discurso de odio hacia la ANR (Asociación Nacional Republicana)" y que si el poder estaba en manos de otro partido "íbamos a estar mucho peor", "con muchas menos opciones" de las que ofrece el Partido Colorado.

Peña aseguró también que buscará conformar su gabinete únicamente con colorados, con "gente que va a ejecutar los planes para cada una de las carteras".

Adelantó que buscará entre todos los afiliados a su partido, pero que si no los encuentra, "no tendrá problema" en designar a representantes de otros sectores políticos.

"Si no llego a encontrar, no tengo ningún problema en nombrar (de otros partidos), pero principalmente voy a buscar del Partido Colorado", aseveró.

A pesar de que en principio manifestó que para él la capacidad y la formación están primero, reafirmó que le da "un valor enorme a tener una identidad política", así como reafirmó que "no solamente con títulos se generan los cambios".

Sostuvo que su "propia historia" es ejemplo de que sí le da el valor a la formación académica, debido a que estudió Economía, pero manifestó que ser solamente técnico tiene sus limitaciones.

"Me daba cuenta de las limitaciones y ahí desarrollé una pasión por el ejercicio de una política pública. En el Ministerio de Hacienda dejé ya mi saco de técnico. Cuando tenía que interactuar con intendentes, gobernadores, senadores, diputados, y veía ese juego de intereses, ahí me fue mucho más claro cómo se generan los cambios, no es desde la academia, es desde la lucha de poder", aseveró.

Y añadió: "Para los cambios se necesita gente que baje a la política, (...) no solamente con títulos vas a generar los cambios", esgrimió.

Extradición de Horacio Cartes

En cuanto a la eventual extradición de Horacio Cartes, sancionado financieramente por hechos de corrupción y vínculos con el terrorismo, Santiago Peña aseguró que esto no sería ningún problema para su gobierno, porque su líder "tiene elementos suficientes" para defenderse.

Asimismo, alegó que las relaciones diplomáticas con el Gobierno estadounidense no se verán perjudicadas por el caso, pero acusó a la Embajada de haberse involucrado en una disputa política interna del país, como parte de una manipulación gestada desde Paraguay mismo.

"Yo creo que el embajador y la Embajada cayeron en una disputa política interna, así ocurrió también en Brasil. Acordate que a Horacio le inventa un caso en Brasil el juez que hoy está siendo investigado justamente por haber hecho eso a días del juicio político a Mario Abdo. Lo que sabemos es que el caso fue preparado en Paraguay y le pidieron al presidente de Brasil que les dé una ayuda", ejemplificó.

Expuso que para él se trata solo de una persecución contra Cartes, debido a que es un ex presidente que mantuvo su vigencia política a lo largo de los años y porque "escaló demasiado", por lo que fue "una de las personas más atacadas e investigadas".

Durante su campaña electoral de cara a las elecciones 2023, Peña fue bastante cuestionado por estar bajo el padrinazgo del ex mandatario, así como porque en su momento ya había elogiado al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, señalando que "fue responsable de más de 50 años de estabilidad en Paraguay".

Asimismo, el colorado recibió sendas críticas debido a que en las rectas finales de la campaña instó a funcionarios de la Itaipú Binacional a que "mojen la camiseta" y aseguró que los que llegan a los cargos lo hacen gracias al Partido Colorado y no por títulos o ser "guapitos".