Peña quiere derogar ley sobre deudas del IPS

Peña criticó la aprobación de la ley que permite al IPS endeudarse por USD 240 millones durante un plazo de 15 años. Indicó que el fondo de salud no puede cubrir sus cuentas del año. “Entonces cuando el fondo de salud no pueda pagar a proveedores, tampoco a los bancos, estos bancos van a demandar contra el fondo previsional”, alertó.

Aseguró que los fondos jubilatorios corren riesgo con las puertas que se abrieron con esa ley.

En ese sentido, sostuvo que el camino a seguir es la derogación de esa ley.

“Tenemos que encontrar una solución al fondo de salud, pero no con esta medida, no empeñando los fondos jubilatorios que tienen un fin muy claro y no es para cubrir déficits”, manifestó.

Dijo que quiere trabajar para dar una solución verdadera y duradera y generar el cambio para que dentro de 20 o 30 años se diga que el IPS no solamente no colapsó, sino que se fortaleció gracias a las grandes reformas que se hicieron.

Habló de la necesidad de que la economía crezca. “Tenemos que hacer que aumenten los beneficios para los que vienen a partir de ahora”, expresó en el encuentro realizado en el PC y luego salió a hacer pegatinas en la calle.