Peña pide voto castigo para Añetete, mientras Cartes sigue en silencio

Acompañado del titular de la Junta de Gobierno, Pedro Alliana, y de dirigentes de su movimiento, Peña realizó una gira todo el fin de semana por distintas ciudades del Departamento de Canindeyú.

Pese a la inclemencia del tiempo, el acto se realizó en un polideportivo de la localidad, específicamente en Curuguaty.

“El próximo 18 de diciembre comienza el nuevo amanecer, comienza una nueva esperanza que no se puede acabar, una luz de esperanza en el Paraguay. Cada vez más me entusiasman los cambios que vamos a hacer porque solo aquel que sabe del esfuerzo de los padres, solo aquel que sabe el sufrimiento de una madre y un padre es capaz de hacer por los hijos y los hijos de nuestros hijos (nietos), que en Paraguay vengan mejores años. Son momentos difíciles y hemos llevado este mensaje de esperanza, este mensaje que levantamos la voz y no aceptamos que al Paraguay le vaya como le está yendo ahora. Hoy venimos a cerrar esta gira hermosa y no podemos haber elegido un mejor lugar, que la ciudad de Curuguaty”, expresó.

“Estamos recorriendo este hermoso departamento que hoy nos anima a soñar, porque para traer obras de progreso, para traer el bienestar, para mejorar la salud, para mejorar la educación, se necesita construir grandes equipos políticos. Esto es lo que le hace grande al Partido Colorado”, expresó Peña.

Horacio Cartes no se expresó hasta ahora sobre el desafío que lanzó Mario Abdo de un debate abierto.

