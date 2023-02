Peña pide a Cartes defenderse y afirma que no debe renunciar

Renuncia. Asimismo, manifestó que “bajo ninguna circunstancia” podría considerar pedirle a Cartes que renuncie a la titularidad del Partido Colorado.

“Bajo ninguna circunstancia yo puedo ir en contra del veredicto de más de 500.000 colorados que eligieron a Horacio Cartes para estar al frente de la ANR”, enfatizó y afirmó que cree en el líder de Honor Colorado y en todo su trabajo político.

“Creo en Horacio Cartes y en su trabajo político. Confío en que no va a escatimar esfuerzos para defenderse en las instancias donde tenga que hacerlo”, sostuvo.

Dijo que de llegar algún pedido de extradición o requerimiento de la justicia de EEUU, sea para Horacio Cartes o quien fuere, él estará a favor porque “la justicia debe actuar”.

“Anteriormente le pedíamos que no escatime esfuerzo en defenderse, hoy que es presidente de la ANR, con más razón está obligado a defenderse”, sostuvo el candidato presidencial.

Gira. Peña realizó una gira por Estados Unidos, donde se reunió con varios referentes políticos y visitó canales de televisión.

Mientras estaba en territorio norteamericano hablando sobre la lucha contra el crimen organizado, Estados Unidos aplicó sanciones financieras a Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez.

Cartes y Velázquez fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por corrupción y vínculos con el Hezbollah, lo que implica que ambos ya no podrán hacer negocios con empresas estadounidenses ni tendrán acceso a bancos de ese país.

La sanción financiera a Horacio Cartes realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanza a cuatro de sus empresas con operaciones en Estados Unidos. Las firmas resonaron en casos de financiación al terrorismo y lavado de activos.

Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE ya no podrán operar en el mercado de EEUU y tener relaciones comerciales con estadounidenses, así como su propietario el actual presidente de la ANR Horacio Cartes.

Las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de Estados Unidos corresponden a la segunda de tres etapas de la ley Magnitsky que comenzó a sancionar conductas de violación de derechos humanos y corrupción a nivel global. La sanción generó un terremoto político al interior de la ANR.



Marito se sigue tomando su tiempo para hablar

El presidente de la República Mario Abdo sigue tomándose el tiempo para ahondar en la sanción impuesta por el Gobierno norteamericano hacia el líder de Honor Colorado y titular de la ANR Horacio Cartes y su vicepresidente Hugo Velázquez. Ayer el Jefe de Estado estuvo por Palacio de Gobierno reuniéndose con sus colaboradores aunque no realizó ninguna actividad oficial.

El viernes pasado, tras una actividad oficial, el Presidente de la República fue abordado sobre el tema e indicó que la situación del líder colorado y ex presidente de la república, Horacio Cartes, él ya lo había denunciado en su momento.

“Todo esto yo ya lo dije en su momento, en campaña, hay grabaciones y ya no quiero reiterar las verdades que yo ya dije”, refirió, aunque aclaró que es un tema que merece un profundo análisis y prometió enviar un mensaje a la nación, luego de hablar con sus asesores.

Sin embargo, y pese a que sus colaboradores aseguraron que ayer pudo hablar del tema, el mandatario prefirió esperar.



Anteriormente le pedíamos que no escatime esfuerzo en defenderse, hoy que es presidente de la ANR, con más razón está obligado.