Peña niega haber ofendido a argentinos y culpa a los medios

Nuevamente acusó a los medios de comunicación de tergiversar su discurso y negó haber utilizado la palabra “haraganes”.

“Obviamente, todos los medios de comunicación que nos están atacando están tratando de ponerme a mí en una posición, diciendo que estoy en contra de los argentinos y que yo digo son haraganes”, manifestó negando lo que dijo en la reunión del lunes.

Destacó que estaba hablando en su “rol de candidato a presidente de la República con una visión de Estado y con una visión de promover las políticas económicas”.

Agregó que esas políticas van a permitir que los paraguayos y quienes elijan vivir en Paraguay, sepan que en nuestro país se va a promover el empleo.

“Hay mucha gente que no quiere trabajar, nuestros vecinos, acá en Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, mencionó Peña durante su discurso polémico del lunes pasado.