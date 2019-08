Película El hombre que cayó a la Tierra tendrá su serie de televisión

La película de ciencia ficción The Man Who Fell To Earth, protagonizada por el artista David Bowie en 1976, tendrá una serie de televisión.

La CBS confirmó este nuevo proyecto en un evento de la Asociación Estadounidense de Críticos de Televisión en el que adelantó los detalles de la nueva producción, que se estrenará en su futura plataforma de contenidos en internet CBS All Access.

The Man Who Fell To Earth (El hombre que cayó a la Tierra) es una película estrenada en 1976 bajo la dirección de Nicolas Roeg, que a su vez se basó en una novela de Walter Tevis, publicada en 1963.

La cinta fue el primer trabajo cinematográfico que protagonizó Bowie, en el papel de un extraterrestre del planeta Anthea que llegaba a la Tierra buscando un modo de transportar agua a su planeta, asolado por una sequía devastadora.

Precisamente, la nueva serie seguirá a un extraterrestre que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y ante el que "deberá enfrentar su propio pasado para determinar nuestro futuro", avanzó la CBS.

El dúo responsable de Star Trek: Discovery, formado por Alex Kurtzman y Jenny Lumet, dirigirá la adaptación a la televisión de la cinta, que con el tiempo se ha convertido en una obra de culto para fanáticos de la ciencia ficción y seguidores del desaparecido músico británico.

THE MAN WHO FELL TO EARTH - Trailer

La intención de Kurtzman no pasa por rodar una nueva versión de la película, pues pretende crear una secuela que comience desde la historia original para crear una trama más actualizada, informó el diario The Wrap.

Esta no es la primera vez que se intenta crear una serie de televisión a raíz de la película protagonizada por Bowie, pues el proyecto asumido ahora por la CBS perteneció antes a la plataforma Hulu, que no pudo comprometerse a producir la ficción en las condiciones y plazos pactados.

Varias décadas atrás, en 1987, la cadena ABC también tuvo la intención de rodar una serie con un argumento similar pero finalmente el resultado quedó reducido a un único capítulo que se emitió como una película para televisión.