Pelear contra la impunidad y por el ejercicio libre de la Justicia

Uno de estos hechos fue conocido por la opinión pública mediante el escándalo de audios filtrados del JEM, los que comprometían al secretario general Jorge Fernández Lippmann y al ex senador colorado y ex presidente del JEM Óscar González Daher, en el que se reveló el esquema del tráfico de influencias. En uno de estos audios, se escucha una conversación de Raúl Fernández Lippman con la fiscala Karina Giménez, y en la charla se hace notorio cómo Giménez trata de mantener su cargo y en un momento dice que “trancaría” una causa de usurpación que investiga, en la que uno de los indagados era el hermano del senador González Daher, Ramón, si no fallan a su favor. También fueron difundidos audios de conversaciones para ayudar a los ex intendentes de Mariano Roque Alonso y Lambaré, Walberto Zárate y Roberto Cárdenas, respectivamente.

Cristian Kriskovich, quien también fuera presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue denunciado por presunto tráfico de influencias; presuntamente ejerció su autoridad para desestimar una causa cuando fue denunciado por una alumna por acoso sexual. Un tercer ex presidente del JEM, Jorge Bogarín, fue designado significativamente corrupto por la Embajada de los EEUU este año, junto al funcionario Vicente Ferreira, por supuesto tráfico de influencias. La acusación señaló que interfirió en procesos judiciales mientras trabajaba en el Poder Judicial. La Cámara de Diputados salvó a Bogarín de un juicio político.

Lamentablemente no son estos los únicos casos, se puede mencionar el de un fiscal apartado de su cargo, cuyo reclamo aguarda resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de ganar, nuevamente el Estado paraguayo deberá pagar millones de los impuestos de los contribuyentes por los errores y abusos de funcionarios públicos venales.

Para sostener nuestro sistema democrático y fortalecerlo es urgente combatir la impunidad con la que se reparten injusticias y arbitrariedades desde instancias con el JEM. Es inaceptable para nuestra democracia que se manipule el sistema para satisfacer intereses particulares. Como dijo Simón Bolívar: “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad”. Eso es lo que está en juego, nada menos que nuestras libertades.