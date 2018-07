Pedro Ferreira: Tarifa social de la ANDE debe ser revisada

Reconoció que existen personas que deben ser subsidiadas; sin embargo, no cuentan con dicha ayuda.

“Si realmente una familia debe ser objeto de subsidio, no porque su instalación sea mejor, tiene que ser discriminada y otra vez se le pone una tarifa que no puede pagar”, manifestó durante una entrevista con la 780 AM.

Señaló que el nivel de vida del ciudadano ya no es el mismo que hace dos décadas atrás, y que dicho grupo que accede al beneficio del subsidio aumentó su consumo de energía eléctrica.

Por otro lado, apuntó a la inversión en tecnología dentro de la estatal para brindar un mejor servicio y una rápida respuesta ante los inconvenientes.

Acotó que los cambios dentro de la ANDE fueron propuestos desde hace tiempo en áreas como distribución y sistemas. "Es impresionante la resistencia al cambio que hay en nuestro país, es más cómodo y algunos tienen cierto temor", remarcó.

Pedro Ferreira, actual decano de la Facultad de Ingeniería de la UNA, es el elegido por el presidente electo Mario Abdo Benítez para ocupar la presidencia de la ANDE.

El futuro titular de la estatal se desempeñó también como titular del Instituto de Previsión Social (IPS) durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos.