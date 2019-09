Pedro Alliana ya no quiere ser presidente de los colorados

Aseguró que la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) no es del interés del ex presidente de la República Horacio Cartes. “Muchas propuestas ya escuchó y hasta ahora no ha aceptado”, dijo. Incluso, expresó que le gustaría que sea el mismo líder de Honor Colorado el candidato de consenso.

Uno de los acuerdos de los colorados, tras el pacto de unidad que van sellando lentamente, fue precisamente la búsqueda de un candidato de consenso para la presidencia, y el nombre de Alliana fue la propuesta de Cartes bajo la venia de Colorado Añetete.

Logros

Alliana refirió que uno de sus logros más importantes como presidente de la Junta de Gobierno de la ANR fue lograr el acercamiento entre Cartes y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Estamos mucho mejor, creo que habla muy bien de mi gestión también”, sostuvo.

Reiteró que enviará la invitación a ambos para el acto de inauguración del nuevo puerto y la ruta de circunvalación en Pilar, Departamento de Ñeembucú, por lo que volvió a dejar abierta la posibilidad de que ambos líderes, en ese acto, se vean personalmente.

“No sé si abrazo republicano, propiamente, se va a dar o no, pero sí creo que hay gestos importantes que se están dando dentro del partido”, destacó.

A su criterio, no hace falta que entre el ex mandatario y el actual haya diálogo alguno, y que de igual manera se está sellando, lentamente, una gran e histórica unidad.