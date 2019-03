Pedro Alliana regresa al país tras 92 días de lucha contra la leucemia

El diputado Pedro Alliana regresó al país tras 92 días y contó que ya no registra células cancerígenas en su organismo, según los médicos.

Incluso, relató que sufrió un paro cardiaco, que lo mantuvo por ocho días en terapia intensiva. Manifestó que se encontraba muy débil en ese momento, con menos de 30.000 plaquetas y con riesgos de sangrados internos.

El legislador relató que no presentaba ningún signo o síntoma de la enfermedad hasta que el 20 de diciembre del año pasado, cinco días antes de viajar al Brasil, sufrió un sangrado de la nariz y posteriormente se percató de moretones en su piel.

Embed Feliz de compartir contigo @AllianaPedro ¡Nuestro presidente del partido esta en casa! Se vienen grandes proyectos. pic.twitter.com/EjiOlrIbQe — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) 26 de marzo de 2019

“El 24 me diagnosticaron una leucemia bastante agresiva, que cuando llegué al Brasil ya tenía el 84% de las células totalmente cancerígenas”, detalló.

Asimismo, explicó que fue un tratamiento durísimo y que no sabía hasta qué punto se podía exigir a su cuerpo, en referencia a las sesiones de quimioterapia. Sin embargo, destacó que no va a necesitar un trasplante de médula.

De la misma manera, indicó que no puede estar en lugares con mucha concurrencia, tampoco estresarse o registrar alguna infección, además de que tiene que medicarse cada dos horas

Finalmente, informó que los médicos le dieron permiso de volver al país ya que, según ellos, no presenta ningún tipo de células cancerígenas. “Ganamos varias batallas, pero aun no ganamos la guerra”, remarcó durante una entrevista con la emisora 1020 AM.

El parlamentario aseveró que a acompañará con más fuerza cualquier proyecto que tenga que ver con la salud.

Decisión de la convención colorada

Para Alliana, también presidente del Partido Colorado, haber cambiado de nuevo el estatuto sobre la cantidad de años de afiliación para candidatarse a un cargo electivo, es una decisión desacertada e inoportuna.

Entretanto, adelantó que se reunirá con la Comisión Directiva para hablar con los asesores y saber qué decisión van a tomar con respecto a la convención.

“Si resolvemos no judicializar, seguramente vamos a tener que cargar con esto y los jóvenes sabrán qué decisión tomar con respecto al partido”, afirmó.

El estatuto partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR) fue modificado en el año 2011, para que Horacio Cartes pueda ser el candidato del Partido Colorado para la Presidencia de la República.

Por último, señaló que la decisión es un retroceso para el Partido Colorado y que la antigüedad no es sinónimo de buen coloradismo ni de ser buen paraguayo, ya que hay colorados de vasta trayectoria que han hecho mucho daño al país y a la ANR, incluso trabajando contra el partido.

La decisión de la convención es una muestra clara de la división dentro del Partido Colorado, propiciada por las diferencias entre el líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República, y Horacio Cartes, ex titular del Ejecutivo y líder de Honor Colorado.