Pedirán modificar estatuto contra inactividad en ANR

Desde la Asociación de Ex Presidentes de Seccionales Coloradas anunciaron que presentarán un pedido de modificación del estatuto alegando que la estructura de la Junta es uno de los principales motivos por los que sus miembros no se reúnen.

El secretario general de esta agrupación de antiguos líderes, el ex senador Abraham Esteche, considera que los integrantes de la Junta deben tener domicilio cercano.

El planteamiento específicamente es reintegrar una junta de gobierno con líderes residentes en la capital y en el Departamento Central. “Acá se integró un consejo en el 89, donde todos los departamentos tienen uno o dos miembros como representación”, señaló.

“Estamos preparando los documentos y los papeles para la propuesta, porque el partido está disperso. Se hizo mal el estatuto en el 89 completamente, es la verdad, porque se hizo un congreso en vez de una Junta de Gobierno, se hizo un congreso de la Junta de Gobierno con representación departamental, por eso es que la Junta no puede reunirse”, precisó Esteche.

El hecho de que la dirigencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) no tenga participación activa o no se pronuncie ante los temas importantes del país debilita políticamente al Gobierno, que es colorado, y necesita del respaldo de su partido, según analizó el ex presidente de la República Luis Ángel González Macchi, quien acompaña a Esteche en la propuesta.

“La Junta de Gobierno no es solamente un modelo expectativo, no es solamente un movimiento electivo, es un movimiento permanente. El Partido Colorado precisamente representa a la res pública, o sea, a la cosa pública”, manifestó Esteche.

El ex parlamentario adelantó también que se reunirán con el presidente Mario Abdo Benítez para transmitirle sus propuestas y posteriormente plantearlo a la Junta. Actualmente se preparan para conformar una comisión especial para representar a la asociación en este encuentro.

“Estamos hablando con los líderes del campo y de las ciudades del interior. Están preocupados por la situación”, apuntó.

Esteche anunció también que la Asociación de ex Presidentes de Seccionales, liderada por Manuel González Frutos, creará un movimiento para presentar candidaturas para la Junta de Gobierno de la ANR y la intendencia.