Ricardo Preda explicó en conversación con Monumental 1080 AM, recordó que los peatones no están habilitados a cualquier conducta. “El peatón, en este caso, no cruza en la bocacalle, independientemente a si hay o no franja peatonal”.

https://twitter.com/npyoficial/status/1666166058607157250 Una tragedia que se pudo evitar.



♦ Un motociclista murió tras evitar arrollar a un peatón.



Sucedió sobre la avenida Aviadores del Chaco casi Santísima Trinidad.#NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/JPR1DlHLSS — NPY Oficial (@npyoficial) June 6, 2023

El abogado comentó, que según se observa en las imágenes del accidente, la muerte del motociclista se da debido la conducta imprudente del peatón.

“Si la muerte se produce debido a la conducta imprudente del peatón, este debe responder y podría ser imputado por homicidio doloso. El motociclista embiste la columna porque trata de evadir al peatón”, dijo.

El motociclista de 28 años maniobró para no chocar a un peatón que cruzaba la avenida Aviadores del Chaco. Primero, hizo una señal, pero resultó en vano. Acabó colisionando contra un poste y perdió la vida.

Las imágenes impactantes del caso quedaron grabadas en una cámara de circuito cerrado de la zona.