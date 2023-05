Peaje en la hidrovía impactaría en precio de los combustibles

Si bien el pago que impone Argentina por el peaje en la hidrovía, correspondiente al tramo del río Paraná comprendido entre el puerto Santa Fe y la confluencia del río Paraguay, todavía no es abonado por varias empresas paraguayas, en un futuro estas impactarían en los diferentes productos importados, entre ellos, los combustibles.

Al respecto, Jorge Cáceres, gerente de Copetrol, una de los principales importadoras de combustible del país, señaló que hasta el momento la empresa no recibió ninguna factura argentina por el paso de la flota, por lo que aún se analiza qué medidas tomar al respecto.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio informaron que Argentina ya facturó en concepto de peaje unos 5 millones de dólares. La medida rige desde principios del año, el canon cobrado es de USD 1,47 por tonelada de registro neto para las embarcaciones de cabotaje internacional.

Se estima que serían unos 55 millones de dólares el sobrecosto estimativo anual que generará el peaje cobrado por Argentina en la hidrovía.

El gerente de Copetrol dijo que se puede recurrir ante la Justicia para obtener una medida cautelar para suspender el pago, pero es una decisión que aún no se determinó en la firma.

“Es un golpe más a la mediterraneidad, no estaba contemplado en los costos de nadie. Tenemos entendido que el Gobierno Nacional hizo su esfuerzo, pero no hubo respuestas. Si no se da marcha atrás, lo que va a terminar pasando es que se va a tener que trasladar al precio final, lastimosamente”, comentó.

Sostuvo que esta situación empeora el mercado del combustible, que en vez de abaratarse para aumentar las ventas se encarecerá nuevamente generando un golpe al sector.

“Las estadísticas del mercado, si vos mirás las ventas, estamos vendiendo menos que el año pasado”, lamentó.

El ejecutivo agregó que el sector se encuentra bastante golpeado por el contrabando de combustible principalmente proveniente de Argentina, con la que no se puede competir “ya que es campeona en subsidio, además de la ventaja por el tipo de cambio y la permeabilidad de la frontera, argumentó.

La Cifra

1,47 dólares por tonelada de registro neto para las embarcaciones internacionales es la cuota impuesta por Argentina.