Paz Castaing afirma que Paraguay le dio a venezolano una legitimidad que no tenía

El analista Mario Paz Castaing hizo referencia a las publicaciones recientes de una investigación sobre llamativos acuerdos presentados por representantes de Juan Guaidó, con el objetivo de recuperar parte de los activos en el exterior de Venezuela, como deudas contraídas con la petrolera estatal PDVSA, entre ellas, la de Paraguay, de USD 269 millones, aproximadamente. A su criterio, a Guaidó se le dio una legitimación que no tenía. “Creo que por una cuestión de una carta de Guaidó dirigida a Abdo Benítez, la propuesta tenía que ser tratada, por aquello de que Paraguay lo estaba reconociendo como una autoridad políticamente reconocida por nuestro país como legítima. Pero, en realidad, sabemos perfectamente que esa legitimidad no es tal, por cuando no ocupa el palacio de Miraflores. Por tanto, ahí hay un problema de fondo, que no hubiera ameritado más que una reunión y nada más que una cortesía, y punto. No debió haber pasado de eso”, sostuvo.