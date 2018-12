Payo y Blanca Ovelar tuvieron otro round en sesión del Senado

La senadora utilizó el espacio de oradores para señalar su rechazo a las palabras proferidas en su contra por parte de Cubas, una semana atrás. “Rechazo las acusaciones con violencia y los juicios cargados de falsedades sobre mi conducta, expresado por un colega con un lenguaje soez y fuera de lugar”, dijo.

Así calificó las agresiones verbales que sufrió al término de la sesión pasada cuando Cubas le había requerido el motivo por el cual ella no fue partícipe de una votación en la que requerían 23 votos necesarios para rechazar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que establecía la indemnización para los soldados del golpe que derrocó a la dictadura de Alfredo Stroessner. Entonces Cubas le había dicho a gritos, idiota y pelotuda a Ovelar.

A todo esto Ovelar le sugirió tácitamente que busque un profesional para tratar su problema.

La respuesta de Payo Cubas no se hizo esperar. Al mismo tiempo que volvió a decirle a Ovelar que es una idiota, le criticó su tarea de cuando fue ministra de Educación. “Que me demuestre cómo construyó la educación en este país, no construyó un carajo y es responsable de la destrucción masiva de los jóvenes hoy y son unos analfabetos funcionales”, dijo.