Payo pateó su puerta y hasta ofendió a varias periodistas

El legislador refirió que él está pagando los arreglos teniendo en cuenta que lo acusan de que fue uno de los que incendió el Congreso.

Se molestó incluso con varias periodistas por sus preguntas y hasta las ofendió.

Minimizó lo ocurrido diciendo que no quería esperar al cerrajero, y que la cerradura no tendría mucho costo, en comparación a los arreglos que él pagaría por su cuenta mediante un préstamo.

“No tengo oficina. Quiero recibirle a la gente. Merezco una oficina como tienen los 44”, señaló ofuscado.

“Yo lo siento. Conmigo van a haber nuevas reglas. No voy a entrar en la burocracia de lameculos, inclusive de muchos periodistas acá con los funcionarios”, refirió.

Luego, dijo que dos periodistas le estaban haciendo “preguntas estúpidas”, y les advirtió que no jodan.

“Cómo no me voy a enojar, si me están rompiendo las bolas”, fue su descargo.