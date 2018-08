Payo minimizó su posible desafuero y sostiene que la quema fue patriótica

“Me parece muy bien. El incendio del edificio fue justificado. Fue una quema patriótica. Caso contrario, hoy hubiéramos tenido a (Horacio) Cartes jurando para presidente el 15 de agosto”, remarcó el parlamentario.

Luego, alegó que ya está imputado y acusado, y desde el momento en que fue senador queda en suspenso.

“¿Quién va a pedir mi desafuero?, ¿para someterme a qué? Si yo estoy firmando los libros. De todas maneras, me estoy sometiendo nomás luego al procedimiento”, dijo.

A su criterio, ya pasó el momento de pedir su desafuero, y que eso sentaría jurisprudencia. “Y bueno, si me sacan el fuero, yo no me muero por ser senador tampoco”, refirió Payo.

Trajo a colación que para quitarle los fueros, en el Senado se necesitan dos tercios, que son 30 de los 45. “No tienen los 30 votos, ahora, por supuesto si se suma otra gente que no le gusta mi modo de actuar, pueden juntar”, dijo.

“Me sacan el fuero, pero no dejo de ser senador. Me pueden condenar y me pueden llevar preso por quemar el Congreso, supuestamente, pero tienen que probar”, alegó.

“Aparte, en esa causa estoy imputado por perturbación de la paz pública. No porque quemé absolutamente nada”, sostuvo en su defensa.

Trajo a colación que la pérdida de investidura es otra cosa, y que estaba jugando en su contra con el proyecto de derogación del blindaje.

“Estoy pidiendo que se derogue. Si hay 24 presentes, con 13 me sacan”, refirió.

En cuanto a la incomodidad que genera entre sus colegas, se limitó a señalar que eso pasa porque no le conocen, y que sus salidas son totalmente espontáneas.