Payo habla del "parto natural" como parte de plan de educación

Si bien no fue muy claro en cuanto a los programas educativos que pretende aplicar, indicó que es la casa donde se inicia la principal enseñanza para los niños. “La educación se da en la casa. En las instituciones públicas se da la ilustración, que es otra cosa; se va a llamar ministerio de la ilustración”, expresó el candidato de Cruzada Nacional.

Durante la entrevista, se mostró contrario a los partos por cesárea y afirmó que la educación tendrá su punto de partida en el parto natural, es decir, que el Estado tomará las decisiones por sobre las mujeres. “La educación se da en la casa y va a empezar por el parto natural y va a continuar por la gestación del niño, que dura dos años, desde la concepción, y van a tomar la teta de la madre en el trabajo o donde fuere, y aquel empresario que no me deja hacer eso, hasta luego mariposa”, resaltó Cubas.

El candidato presidencial respondió también sobre la consulta referente a los planes que tiene para combatir la deserción escolar. Datos oficiales señalan que 457.000 niños, niñas y adolescentes, de entre 5 y 17 años están fuera del sistema educativo, y los motivos más frecuentes son la pobreza y el embarazo adolescente. “Reinsertarlos a qué sistema educativo, ¿se dan cuenta cómo las palabras logran la perfidia? Reinsertarlos a la sociedad (…). Vamos a hablar de los 500.000 niños, esos no son los hijos de los socios de la ARP, de los dueños de los supermercados, de los medios y las farmacias. Estamos hablando del pueblo paraguayo, no es vulnerable, es el que tiene la ira y la bronca”, manifestó.

Payo sostuvo que la clave para la reinserción escolar es la felicidad. “Cómo los vamos a insertar al sistema educativo, que sean felices, desde chicos, y esten bien alimentados, y al chico que está en una acera, lo vamos a llevar a una piscina semi olímpica a que practique, y de los millones que se roban en este país, vamos a dedicar a la nutrición de esos niños”, comentó el presidenciable.

Del mismo modo, apuntó que la corrupción es un problema para la educación y señaló que todo lo robado podrá destinarse a los proyectos educativos. “Se roban 10.000 millones de dólares al año. Los proveedores del famoso Estado, los que fabrican bienes para el Estado”, refirió.

Otro elemento discursivo utilizado por Payo durante la entrevista fue la austeridad y, en ese marco, aseguró que seguirá movilizándose en colectivos gane o no las elecciones, aunque no supo responder qué relación tiene esa medida con el control de la corrupción. “Usted cree que yo voy a tener vehículo de la Presidencia de la República, usted cree que yo voy a tener combustible de la Presidencia de la República, usted cree que yo voy a ganar más de cinco salarios mínimos, usted cree que a los parlamentarios yo les voy a pagar más de cinco salarios mínimos, usted cree que yo no me voy a subir a un micro, yo vengo de ellos. Yo mamé eso desde pequeño viendo a mis padres”, relató el ex senador.

Payo adelantó que tendrá una línea de mano dura contra la corrupción. “Acá se roba porque el presidente roba, acá se roba porque el ministro roba. Andate un poco a Singapur, o andate un poco a El Salvador ahora, señores, no va a haber olvido ni perdón, les puedo asegurar, y aunque la vida me cueste”, subrayó.

Por otro lado, Payo contó que le ofreció ser ministro de Educación a Jorge Rolón Luna, pero que le rechazó. “Un perfil de esa naturaleza, a veces pienso también en otros muchos que aun siendo de la comunidad LGTB, yo sé que son buenísima gente, que no voy a decir su nombre para no ofenderlo. No solo para el Ministerio de Educación, para otros cargos también, que fueron mis compañeros en la Facultad de Derecho y los respetamos”, indicó.

Finalmente, comentó que los ministerios se utilizan solo para dar trabajo a personas por su afiliación partidaria.

“Hay que unir en uno solo todo lo que hace al medioambiente. Tenemos el Mades, Agricultura, Infona, otros. Eso se hizo solo para ampliar el Estado paraguayo y dar más trabajo a los correligionarios.

Se vienen Efraín y Euclides

Hoy Payo habla en Monumental sobre inseguridad y en Telefuturo sobre trabajo. Este ciclo continuará con Efraín Alegre, de la Concertación, el próximo 10 y 11 de abril, y Euclides Acevedo, de Nueva República, los días 17 y 18 de abril. Las entrevistas son realizadas por Estela Ruiz Díaz, de Monumental; Iván Páez, de Telefuturo, y Ruth Benítez Díaz, de Última Hora. Los candidatos acudieron de forma individual por falta de un debate. Fueron invitados los cuatro principales, pero Santiago Peña rechazó todas las invitaciones.