Payo Cubas trasmitió su juramento por Facebook

Payo Cubas también trasmitió el momento en que Mirta Gusinky levantó su brazo para jurar como senadora y a su lado el ex presidente Nicanor Duarte Frutos permaneció inmóvil. Esta acción de Duarte Frutos desató una serie de comentarios sobre el hecho de que al no levantar el brazo no prestó juramento como parlamentario para el periodo 2018-2023.

La trasmisión de Cubas tuvo 2.600 visualizaciones y fue compartida en más de 60 ocasiones, además de recibir comentarios sobre el hecho.

El senador esteño trasmitió toda su campaña en busca de una banca en la Cámara Alta a través de sus redes sociales, además de otras acciones realizadas en Ciudad del Este, Concepción y Asunción, durante protestas ciudadanas.

Cubas ya había ejercido el cargo de diputado en el periodo 1993-1998.