Payo Cubas pidió y se le concedió su desafuero

La Cámara de Senadores despojó de sus fueros al senador Paraguayo Cubas, quien solicitó a sus colegas a que se allanaran a su pedido para someterse a la investigación de la Justicia dentro del caso que investiga la quema del Congreso. Señaló que, a diferencia de muchos de los desafueros que se presentaron en contra de los legisladores, el suyo no es por corrupción ni por haber vaciado el erario público.

Dijo que no teme, pero que no confía en la Justicia, dado que magistrados y fiscales habían instado a que le pasen la factura al senador como represalia a que este había “cintareado” a varios magistrados por corruptos.

“Quiero aclarar que sigo firmando en los cuatro procesos que tengo en los últimos dos años. En ningún caso fue por robar o por lesión de confianza”, señaló.

A su vez reivindicó la “patriótica quema del Congreso”, hecho que si no se hubiera consumado iba a alentar al ex presidente Horacio Cartes a seguir en el poder.

La única bancada que salió a favor de Payo y no apoyó el desafuero fue la de la senadora Desirée Masi que comparte el bloque con el senador Pedro Santacruz.

Ella argumentó que el caso de Cubas se da con un evidente trasfondo político y que las pruebas que presenta la Fiscalía para inculpar a su colega raya “el humor”.

En total 35 senadores aprobaron el pedido de desafuero.

Zacarías y Bogado. En su peculiar tono, Cubas se lanzó en plena sesión contra sus colegas Javier Zacarías Irún y Víctor Bogado, con quienes, dijo, no le une nada dado que los considera delincuentes.

“La bandera colorada no nos une a todos. Yo soy colorado y sigo siendo colorado y voy a morir nacionalista y agrarista. A mí no me une la bandera de Víctor Bogado al coloradismo y mucho menos una Junta de Gobierno hoy, cuyos principales referentes son traficantes de influencias”, dijo.

Tildó de “mariposón del Este” a Zacarías Irún y aclaró que ese mote fue acuñado por el senador Calé Galaverna.

“El mariposón debería estar preso en este momento... pero ahí anda jugándole con balines de acero a mujeres en Ciudad del Este”, señaló al tiempo de criticar a la clase política “ricachona”.