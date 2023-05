Payo Cubas "es un preso político", sostiene Yolanda Paredes

La esposa de Paraguayo Cubas señaló que la prisión preventiva en contra del ex candidato presidencial es "para cobrarle políticamente".

La abogada Yolanda Paredes, senadora electa por el movimiento Cruzada Nacional, dijo a radio Monumental 1080 AM que Paraguayo Cubas fue detenido y procesado por motivos políticos.

Su esposo y ex legislador fue imputado por perturbación a la paz pública, tras liderar las movilizaciones en inmediaciones de la Justicia Electoral. Ahora cumple con una prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

"Estamos reclamando desde el primer día que están violado preceptos constitucionales para cobrarle políticamente. Yo creo que él es un preso político", expresó y aseguró que “jurídicamente no corresponde que siga con la prisión preventiva”.

Paredes aseguró que “existe un componente político que define la historia y el camino de la prisión de Paraguayo Cubas”. También, denunció que desde el primer día se violaron todas las garantías procesales del ex presidenciable.

La semana pasada la Sala Penal de la Corte rechazó el hábeas corpus reparador solicitado por Paredes a favor de su esposo. "¿De quién es la orden? Esa es la pregunta acá y la primera sospecha es del cartismo (para que Payo siga preso)", sostuvo.

Por otro lado, adelantó que no participará este martes del acto de proclamación de autoridades electas para el próximo periodo legislativo. "No puedo ir a retirar el certificado de la mano de los tres personajes cabecillas del fraude. En el acto de juramento iré, si es que el cartismo me permite", aseveró.

Situación de Mbururu

Paredes consideró que Rafael Esquivel, alias Mbururu, debe jurar como senador, pero dejó en claro que acompaña la investigación que tiene a cuestas el político por una supuesta violación a una niña de 12 años.

"Creemos que él debe jurar, pero en el tema de la investigación de un hecho punible no vamos a oponernos y vamos a acompañar el desafuero. Él debe aclarar el tema de la supuesta violación a una menor", opinó.

Este lunes la jueza Cinthia Garcete rechazó el permiso que Rafael Esquivel había solicitado para poder asistir al acto de proclamación de autoridades electas.