El legislador advirtió, en conversación con los labriegos, que al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el problema de tierras podría costarle el cargo, informó el corresponsal de la zona Robert Figueredo.

El parlamentario explicó que de cumplirse la amenaza de los productores brasileños de realizar un tractorazo, provocaría que unos 10.000 paraguayos salieran a las calles, lo que podría terminar en enfrentamientos y muertes, como ocurrió en 2012 en Curuguaty, Departamento de Canindeyú, donde fallecieron seis campesinos y cinco policías, hecho que derivó en la destitución del ex presidente Fernando Lugo.

“A Lugo se le echó por la muerte de 11 campesinos y acá si estos (los productores brasileños) sacan sus 700 tractores, nosotros vamos a salir entre 10.000 paraguayos y no vamos a dejar que avancen un metro y van a pasar sobre nosotros y no van a ser 11 muertos, van a haber muchos más y chau Marito”, manifestó Cubas.

A su vez, dijo que no está en contra de los productores que cumplen con las leyes del Paraguay, pero que los que no respetan, por ejemplo, la franja de protección establecida para que las personas ajenas a las plantaciones no tengan contacto con los productos utilizados para el cuidado de los plantíos, deben ir a la cárcel, sin distinción de nacionalidades.

“El presidente de la República -antes de que pierda su puesto- porque él va a perder su puesto si acá hay un problema, oñemosẽta la Mario Abdo Benítez, tiene que venir en su helicóptero a mirar lo que pasa en el país, porque va a visitar a los demás partidos políticos pero no al campesino”, señaló el polémico senador.