“La senadora me dijo que ponga hora y lugar para que me corrija su marido. Entonces le dije que le espero a las 15.00 en la escalinata frente al Congreso Nacional, porque yo me dirijo hacia ella en términos que le parecen injuriosos por el tema del helicóptero”, señaló Cubas.

Alrededor de las 15.10 de este jueves, el legislador bajó hasta la entrada principal del Poder Legislativo y esperó a su adversario por unos minutos. Ante la ausencia de Rafael Filizzola, Payo volvió la sala de sesiones del Senado.

“Pido disculpas a la gente porque sé que no se me paga para esto, pero me ausento por unos minutos para ver si la senadora me habló en serio. Y si no (viene), que él (Filizzola) ponga día y lugar. Ella (Masi) se pasa diciéndome que su marido me va a corregir, ipukuma koa (es largo esto)”, señaló.

Cuando Cubas abandonaba la sala de sesiones del Senado, Masi explicó que su marido no acudiría al “mano a mano” debido a que un familiar del ex ministro del Interior estaba con problemas de salud.

Los roces entre la senadora Desirée Masi y su par Paraguayo Cubas se dan luego de que el polémico legislador cuestionara a la parlamentaria los antecedentes de su marido, el ex ministro del Interior Rafael Filizzola, quien fue procesado por la presunta compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional.

El Senado sesionó este jueves de manera ordinaria. Durante la jornada se postergó el estudio del proyecto de ley que crea el impuesto a la exportación de soja y se archivó una propuesta de ley que busca la trazabilidad del tabaco.