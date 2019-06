Paulo Londra canta en el nuevo disco del inglés Ed Sheeran

Nothing on you se titula la canción que cuenta con la voz de Londra, quien así se sumó a una lista de verdaderas estrellas de la música que colaboraron en el nuevo material de Sheeran, entre ellos, Eminem, 50 Cent, Justin Bieber, Bruno Mars y Skrillex, por citar a algunos.

SORPRESITA. “Gueno, había una sorpresita que ya está loco jajaja. Lo que puedo decir en este momento es que los sueños se cumplen y muchas gracias @teddysphotos por darme la oportunidad de dejarme hacer lo que hago en su álbum. Emocionau”, reaccionó Londra en Instagram, luego de enterarse de la publicación de Ed Sheeran.

Las entradas para ver al artista argentino del momento en la Arena SND, en Asunción, siguen en venta en Red UTS. Los precios son G. 195.000 (campo), G. 185.000 (102-103 y 108-109), G. 175.000 (104-107), G. 170.000 (201-204 y 202-203), G. 150.000 (302-307), G. 145.000 (303-306) y G. 135.000 (304-305).

Londra evita la violencia y el sexo en las letras de sus canciones. Se inspiró en el filme 8 Mile, que retrata los inicios del rapero estadounidense Eminem. Comenzó a competir en batallas de freestyle a los 15 años. Se hizo popular al ganar el concurso El Quinto Escalón y Relax (2017) fue su primer hit.