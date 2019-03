Patronal y sindicatos británicos alertan de emergencia por brexit

La confederación sindical británica TUC y la patronal de empresarios CBI enviaron ayer una carta conjunta a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, en la que alertan de que el país afronta una emergencia nacional por el brexit.

“Juntos representamos a millones de trabajadores y decenas de miles de empresas”, señala la misiva, en la que solicitan a la jefa de Gobierno que modifique su estrategia de cara a la salida británica de la Unión Europea (UE).

Patronal y sindicatos advierten de que las decisiones que tomó el Ejecutivo en los últimos días acercan al Reino Unido hacia una ruptura no negociada con el bloque comunitario, un escenario para el que el país no está preparado. “La conmoción económica se notaría durante generaciones”, señala la carta, que urge a May a dar los pasos necesarios para evitar un divorcio abrupto con la UE y asegurar que el resto de líderes comunitarios conceden a Londres una prórroga para su salida más allá de la fecha prevista para la ruptura, el día 29.

Al mismo tiempo, la confederación sindical y la patronal de empresarios sugieren que esa extensión debe ser lo suficientemente larga para encontrar una solución al bloqueo en el que se encuentra el proceso del brexit. La carta dirigida a May propone buscar un plan B a la hoja de ruta que maneja el Gobierno, que proteja a los trabajadores, la economía y asegure una frontera abierta en Irlanda. “No estamos exagerando la gravedad de esta crisis para las firmas y los trabajadores”, señalan los sindicatos y la patronal, que piden a la primera ministra una reunión urgente para abordar sus preocupaciones.

UE ESTUDIA RETRASO. Los líderes de los países que seguirán en la UE tras el brexit debaten aceptar un retraso en la salida del Reino Unido hasta el 22 de mayo si el Parlamento británico aprueba el pacto de retirada la próxima semana y descartan así la prórroga hasta el 30 de junio que había solicitado Londres. Fuentes diplomáticas indicaron que el 22 de mayo es el día que puso sobre la mesa el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y señalaron que no esperan que esta propuesta de fecha se modifique durante la discusión en curso de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. En la carta que envió la primera ministra británica, Theresa May, a Tusk el miércoles, la mandataria solicitaba una prórroga del brexit hasta el 30 de junio y reconocía que no deseaba celebrar elecciones al Parlamento Europeo, que en el resto de Estados miembros tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo.