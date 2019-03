Patrón: “La mafia cartista sigue manejando el poder”

“La mafia cartista sigue manejando los hilos de poder y a Mario Abdo Benítez no le interesa redirigir el rumbo de este país, o por lo menos esa es la lectura que tenemos los jóvenes que defendimos la democracia aquel 31M que se cobró la vida de un compañero. Uno hubiese esperado, por la lucha que habíamos compartido con el equipo de Mario Abdo Benítez por la democracia, la libertad y el Estado de derecho, que a pesar de hacer lo que siempre hacen los gobiernos colorados como inflar el presupuesto, llenar el Estado de planilleros y repartir dinero del Estado, en el tema específico de nuestra lucha, sería intransigente”, expresó.

Indicó que la Juventud Liberal busca afanosamente dilucidar el cobarde ataque del que fue víctima Quintana y hasta el momento la investigación no avanzó. Para ellos, existe una clara señal de retroceso desde el momento en que Abdo recibe a José Ortiz en el Palacio, uno de los hombres más fuertes del cartismo. “Hasta hoy la investigación del asesinato de Rodrigo no avanzó ni un ápice, pero eso no es lo peor. (Marito) decidió pisotear toda la lucha cuando recibió en el Palacio de López a José Ortiz, uno de los asesinos de Rodrigo”, sentenció.