Patiño desea continuar

Juan Patiño fue uno de los pilares de la defensa de Olimpia para la obtención del bicampeonato y su continuidad para el 2019 aún no está definida. Es que el central de 29 años llegó a préstamos del Racing argentino y ahora se tiene que definir si es que se vuelve a realizar un préstamo o una compra definitiva de su ficha.

Sobre la situación, el jugador indicó que está tranquilo, a la espera de las novedades. “En estos momentos estoy disfrutando de las vacaciones. La última vez que hablé con el presidente (Marco Trovato) me dijo que la gente de Racing tenía que responder. La situación se resolvería esta semana”.

es su deseo. “Yo dije que me quiero quedar, hay ofertas de afuera, pero mi prioridad es quedarme. Mi deseo es jugar la Libertadores con Olimpia y lo económico no es primordial para mi. Si compran el 50% del pase voy a firmar por tres años”, apuntó Patiño, por quien el Franjeado debe pagar poco más de USD 1.500.000 por el 50% de su pase, si no se logra un nuevo préstamo.

“Si no se da, tengo ofertas de México. Pero quiero seguir en Olimpia”, finalizó el defensor, quien disputó 29 partidos y anotó 3 goles en la temporada 2018.

la extensión. La directiva franjeada les extendió ayer el contrato a Iván Torres y Hernesto Caballero. Ambos firmaron y defenderán la franjanegra hasta el 2022.

Según las informaciones, hoy se estaría cerrando la incorporación de un delantero uruguayo, el cual mañana ya estaría por el país. Se habla de Rodrigo Aguirre, últimamente en Botafogo, de Brasil. Tabaré Uruguay Viudez (29 años), extremo por derecha, del Nacional de Montevideo, es otro charrúa que está cerca del Decano.