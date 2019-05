Pastoral espera distribuir alimentos y ropas a 10.000 familias evacuadas

Es por eso que el objetivo de la colecta nacional de alimentos y abrigo de la Coordinadora Pastoral Social Arquidiocesana (PSA) es llegar a por lo menos 10.000 familias afectadas por la inundación, en distintos puntos del país.

“Que no te inunde la indiferencia”, reza la frase de esta campaña que lleva por lema Paraguay se levanta, que cuenta con el apoyo del multimedios (Última Hora, Telefuturo, NoticiasPy, Monumental 1080 AM, Diario Extra, Latele) y tiene como centro de acopio de las donaciones el ex Seminario Metropolitano.

Ricardo González, coordinador de la iniciativa, contó que como en estos días feriados que pasaron recibieron buena partida de donativos de particulares, habilitarán este fin de semana el depósito de la Pastoral Social –de 8.00 a 17.00–, para que la gente acerque sus alimentos no perecederos, frazadas o ropas.

Ayer recibieron 600 kilos de alimentos del colegio parroquial San Francisco de Villa Elisa. Actualmente tienen alrededor de 25.000 kilos de alimentos no perecederos y todo tipo de abrigos. “La idea es alcanzar por lo menos los 100.000 kilos de alimentos”, indicó González.

Entre los alimentos que más precisan –señaló– están en primer lugar yerba mate y harina, así como arroz y fideos.

“Muy poca yerba recibimos y yerba es lo que más necesitamos, sobre todo para la gente del Chaco, que es de primera necesidad para el cocido, el tereré y el mate. En segundo orden, la harina y el aceite en lata para la tortilla. Después el fideo y el arroz es más importante”, enumeró.

Hasta el 31 de mayo, la Pastoral recibirá las donaciones en una primera fase de esta cruzada solidaria. En la última semana de este mes –dijo– empezarán a distribuir los alimentos por kits junto a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y las gobernaciones de los departamentos aquejados por la crecida.

González refirió que coordinan la entrega con las pastorales de las diócesis afectadas: Misiones, Ñeembucú, Concepción, del Vicariato del Pilcomayo y de Villa Hayes, bajo Chaco.

La campaña Paraguay se levanta moviliza a alrededor de 50 colegios católicos, algunas instituciones educativas del sector público; así como ciertos gremios empresariales.

“En Asunción está subiendo el nivel del río, se pronostican lluvias y descenso de la temperatura, por lo que vamos a estar con el depósito abierto”, señaló en referencia a la cota del lecho fluvial que en capital trepó ayer a 7,20 metros, a solo 80 cm del nivel de evacuación total, catalogado de desastre por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

En los últimos cinco días, el cauce hídrico subió 20 cm, por lo que de continuar este comportamiento ascendente, en diez días más se podría alcanzar la altura de 8 metros.

100.000 kilos de alimentos no perecederos se propuso colectar la Pastoral Social Arquidiocesana hasta el 31 de mayo.