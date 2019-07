Pasión que va más allá de la pantalla

Camila Bogarín Distéfano (22), junto a sus amigas Linsy González y Ámbar Enciso, son fanáticas de The Avengers, la cinta que acaba de convertirse en la más taquillera de la historia, un récord que da más brillo aún a la era dorada de los superhéroes en el cine.

Las seguidoras de los historietistas Stan Lee y Steve Ditko, y coleccionistas de artículos de filmes, crearon la fanpage The Avengers-Fans Paraguay, que ofrece noticias sobre el Universo Marvel.

Sus colecciones incluyen, según ellas mismas, “de todo un poco”, desde tazas y llaveros, pasando por cómics y pósters, hasta funkos (muñecos) y almohadas.

“Para los estrenos solemos hacer remeras personalizadas y también tenemos el inigualable escudo del Capitán América. El proceso de colección es largo, ya que vamos adquiriendo las cosas a medida que van saliendo las películas y sus respectivas publicidades”, explica Camila.

La joven valora el ser partícipe del paso de los cómics a la pantalla grande. “Es una experiencia muy emocionante”, sostiene Bogarín, quien cursa el 4° año de Periodismo.

Junto a Linsy y Ámbar, Camila está en primera fila en cada estreno. “En lo personal, Avengers: Endgame es la película más increíble, y en donde aparecen todos nuestros superhéroes. Debido a la carga emocional que representa para los fanáticos, puede ser considerada la mejor”, sostiene.

ENMASCARADO. Julio Franco (39), vocalista y guitarrista del grupo Mythika, confiesa ser un apasionado del cómic Batman. “Desde chiquito me gusta. Tengo un hermano mayor, y él siempre fue Superman a la hora de jugar a los superhéroes o disfrazarnos. Podría decirse que de toda la vida me gustó el personaje”, recuerda.

El coleccionista vio todas las producciones cinematográficas deBatman, personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger. “Las vi todas y varias veces. Mi favorita es Batman (1989), de Tim Burton, y El caballero de la noche (2008), de Chistopher Nolan. Siempre que puedo, las vuelvo a ver. También hay muy buenas versiones animadas”, refiere.

Su amplia colección incluye cómics, películas, libros, llaveros, figuras de acción, vinilo, remeras, pijamas, y hasta un delantal para cocina. “Batman siempre fue atractivo en todo sentido. Es el ser humano que no tiene poderes pero que utiliza toda su habilidad para combatir el crimen, y no solo con tecnología, ya que es conocido como el mejor detective del mundo, por eso siempre está un paso adelante de sus archienemigos”, explica.

LADO OSCURO. Mario Armoa (37) trabaja como jefe de sección de programación de una empresa, y al igual que millones de personas en todo el mundo, es fanático de Star Wars, la franquicia compuesta primordialmente de una serie de películas creadas por el cineasta estadounidense George Lucas.

“Soy seguidor de la Fuerza (en el universo de Star Wars, un campo de energía metafísico) desde que tengo memoria, no sabría adjudicar la influencia a alguien en específico”, expresa.

Junto a su hijo Alejandro Armoa Wiens (12), son dueños de una gran cantidad de artículos relacionados al filme. “Después de tantas mudanzas se perdieron algunos artículos, y si bien no tengo la cantidad que me gusta, es diversa. Por ejemplo, tenemos lightsaber (sables luminosos), cascos, lentes, vasos, tasas, remeras, figuras de acción, cuadernos, libros, videojuegos, cuadros y parasol para el auto”, detalla.

Cuando en los años 80 conoció la saga, para él era algo totalmente nuevo y distinto, debido al concepto de los personajes. “Guerreros que peleaban con espadas de láser, que parecían samuráis pero no lo eran. Viajes espaciales, batallas entre naves, un poder superior, un concepto con reglas totalmente diferentes y único, que era imposible no enamorarse. Por eso es que tantos años después me sigue fascinando, y esos mismos elementos cautivan a nuevas generaciones. Con mi hijo Alex, un iniciado en el camino de los Jedi, compartimos la misma afición”, relata.

VALOR. Para Mario, la cultura Star Wars es tan rica como universal y va más allá de ser dueño del último juguete o del accesorio más caro.

“Pasa por tener un tema de conversación. Además, te posibilita momentos para compartir con amigos, o perfectos desconocidos con un amor en común: Star Wars. Es ese legado que orgullosamente le transmitís a tus hijos. Tal vez no me acuerde de las primeras palabras de Alex, ni cuando perdió su primer diente, pero no se me va a borrar jamás la carita después de empuñar su lightsaber contra Darth Vader, en un combate frente a frente”, refiere como un gran fanático.