Con la mochila cargada de sueños, ganas de salir adelante y convertirse en médico dejó atrás la tierra que lo vio crecer. Arnaldo es oriundo de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, y viajó hasta Venezuela gracias a una beca.

Durante ese tiempo conoció a una venezolana con quien se casó y tuvo un hijo hace apenas 9 meses. Su esposa y su pequeño no pudieron salir del país caribeño por no tener los documentos en forma, se lamentó Franco, quien no pierde las esperanzas de traerlos al Paraguay.

Arnaldo tuvo que solicitar ayuda a la Embajada paraguaya en Colombia para poder retornar al país, ya que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió romper relaciones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Finalmente, el compatriota fue beneficiado con el programa de repatriación de connacionales vulnerables y así logró salir de Venezuela.

"Allá me gradué, formé una familia, pero no pudieron venir conmigo porque por una cuestión burocrática mi esposa no llegó a tener los documentos al día", detalló en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Pese a ser médico, nunca logró ejercer su profesión, por su condición de extranjero, señaló. Arnaldo se ganaba la vida como mesero con un sueldo de USD 7 que no alcanzaban para los alimentos del mes. “En Venezuela pasé por situaciones muy difíciles”, confesó.

Consultado sobre el escenario en aquel país y la figura de Nicolás Maduro respondió: "Maduro debe salir, ya demostró su incapacidad para gobernar", dijo en forma tajante y agregó que la gente ya está cansada de la situación y se manifiesta con la violencia.

“Los que apoyan a Maduro reciben beneficios del Gobierno, pues con el sueldo no se puede vivir", sentenció.

Otros paraguayos

Cristina Prieto es otra paraguaya que arribó con Arnaldo Franco. Ambos llegaron alrededor de las 3.00 de este lunes al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Desde la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Nacional informaron que tres familias, que incluyen a siete compatriotas están pidiendo regresar a tierra guaraní.

Ricardo Velázquez llegó hace menos de un mes al Paraguay con su familia, luego de 38 años de haber migrado a Venezuela.

En ese país conoció a la venezolana Eli Rojas, con quien se casó y tuvo dos hijos, de 21 y 17 años, actualmente. Además de un nieto, de 2 años de edad.

Crisis en Venezuela

Venezuela actualmente tiene dos presidentes. Uno de ellos es Nicolás Maduro, elegido en las elecciones pasadas, en medio de denuncias sobre irregularidades. Mientras que Juan Guaidó, presidente del Parlamento, se autoproclamó como mandatario.

Maduro cuenta con el apoyo de países como Cuba, Bolivia, Rusia, entre otros, mientras que Guaidó, recibió el visto bueno de la Unión Europea, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Paraguay y otros países.