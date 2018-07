Parque Ybycuí, emblemático lugar para visitar en estas vacaciones

El lugar está ubicado en el Departamento de Paraguarí, a 25 km de la capital por camino asfaltado. El precio de la entrada es de 10.000 guaraníes por persona.

La jefa de guardaparques del Ybycuí, Rosa Benítez, señaló que además del turismo, la finalidad primordial de la reserva es la preservación de la biodiversidad en su estado natural.

Indicó que en total son 5.090 hectáreas de área protegida y están habilitadas 50 hectáreas para el turista; el resto de la superficie es reguardado y el acceso es permitido solo para fines académicos o investigación científica, con permiso previo de la Secretaría del Ambiente (Seam).

Reliquias. El museo La Rosada exhibe herramientas –del uso cotidiano y armamentos de guerra– obtenidas en la propia fábrica, en la época de don Carlos Antonio López.

En sus inicios, la fundición de hierro estaba destinada para la infraestructura de los diversos rubros que contribuían con el desarrollo del país. Iniciada la Guerra de la Triple Alianza, el objetivo cambió de dirección y el trabajo se enfocó en la fabricación de elementos bélicos.

“En este lugar venían varios presos paraguayos a trabajar como forma de castigo. Cuando cumplían la pena se convertían en excelentes técnicos por lo que el Estado los volvía a contratar”, indicó la jefa del Parque.

La estructura funcionó cerca de 19 años. Al término de la contienda, fue destruida por las tropas aliadas.

Benítez relató que como los enemigos dinamitaron la fábrica, gran parte de la estructura es una réplica de lo que fue la emblemática industria.

Reglas. La zona también posee un espacio para acampar, disfrutar de los arroyos y realizar senderismo.

Como se trata de un área silvestre protegida existen reglas que los visitantes deben cumplir, tales como no ingresar con bebidas alcohólicas, evitar polución sonora, no arrancar plantas o utilizar como leña las maderas del parque. Asimismo, realizar recorridos solo en el área permitida, no dañar o asustar a los animales silvestres. También está prohibido el ingreso con mascotas.