Parodian a congresistas en protesta contra inconstitucionalidad

Cada uno tenía colgado del cuello un cartel con imágenes alusivas, en repudio a los parlamentarios. Los dibujos eran de un sorete con moscas alrededor y un texto que reza: “Tekakaicha ine la Congreso”.

Vidal Acevedo, del Equipo de Coordinación de Serpaj, denominó a este tipo de protesta como una acción directa no violenta y manifestó que actuaron en rechazo a la inconstitucionalidad que últimamente se viene cometiendo desde el Congreso.

“En realidad, lo hacemos por respeto a la Carta Magna y por la no jura de los ex presidentes. En el artículo 189 de la Constitución Nacional dice claramente que ellos deben ser senadores vitalicios y no activos”, expresó Acevedo, refiriéndose a la situación de Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos.

WhatsApp Video 2018-07-04 at 4.41.45 PM.mp4 Miembros de Serpaj, frente al Congreso. Gentileza.

Agregó que la acción frente al Congreso fue en nombre del Serpaj, demostrando que creen en la democracia y en una cultura de paz, como forma de incentivar a otras personas para que hagan lo mismo.

“Justamente, es para decir que otras organizaciones sociales y civiles también pueden realizar manifestaciones, porque es un derecho”, declaró, para agregar que ya están cansados de todas las interpretaciones de la Constitución Nacional que se dan por conveniencia.

“Estamos lejos de vivir un Estado social de derecho, cuando hay realidades que se viven en condiciones desfavorables: existe mucha gente con falta de acceso a salud, educación, camino de todo tiempo, reforma agraria. Creo que estos temas deberían ser la ocupación principal de los legisladores y no estar ahí por intereses partidarios ni personales”, opinó el integrante de Serpaj.

La acción de protesta pacífica comenzó a las 8.00 y duró casi media hora. Se realizó con el consentimiento previo de oficiales de la Policía Nacional. Vidal Acevedo explicó, precisamente, que una de las características de este tipo de protesta es que sea breve.

Nota relacionada: Calé revela que filtraron plan que favorecía a Duarte Frutos