Paro temporal de inmunización Covid por cambios en Clínicas

La vacunación con las primeras dosis de AstraZeneca en el Hospital de Clínicas se vio retrasada ayer por el cambio en la coordinación y el traslado del vacunatorio. El percance se dio a conocer con la denuncia de la Asociación de Enfermeras del Paraguay (APE), que refería que la ex coordinadora la Dra Sonia Arza se encontraba “atrincherada con las vacunas”, generando el paro de la inmunización.

Por su parte, la Dra. Sonia Arza, quien dejó la coordinación, refirió que lo que sucedió fue que solicitó una comunicación oficial del Ministerio de Salud. “A mí no me dieron la autorización para entregar las vacunas, esperaba la designación desde el Ministerio, de la Dirección de Regiones Operativas. Finamente solicité se labre un acta para realizar la entrega de unas 220 dosis”, expresó y agregó que no se puede considerar que fue apartada del cargo, ya que lo ejercía como voluntaria.

Mientras, la Lic. Mirna Gallardo, de la APE, dijo que el cambio se dio por desacuerdos. “Tuvimos problemas porque se avanzó la vacunación de áreas de riesgo hacia otras áreas” aseguró. Al respecto, Sonia Arza señaló tener problemas con el proceso de la plataforma Vacunate. “Hubo mucha confusión, por eso incluso el Ministerio de Salud lanzó un comunicado, muchos no aparecían” y enfatizó que se siguió el control. “Si consignan que son parte del frente Covid, es algo que viene desde Recursos Humanos, está así en el sistema” aclaró Arza, y agregó que la AstraZeneca se presenta en frascos de 10 dosis que deben aplicarse todas en el día.

Finalmente se instaló el vacunatorio en la Unidad Pediátrica Ambulatoria (UPA) de Clínicas, bajo la coordinador del Dr. Ricardo Meza y se inmunizó a 130 profesionales. El centro según existencia de dosis, puede aplicar unas 400 vacunas al día.