Paro de limpiadoras por meses sin cobrar ya afecta al Hospital Nacional

La situación se genera a consecuencia del paro del personal que realiza la limpieza del centro asistencial. La tarea, tercerizada, estaba a cargo de funcionarios de la empresa Zayr & Asociados.

Por el momento, solo las áreas de cirugía, partos, urgencias y quirófanos están siendo priorizadas para realizar la limpieza constante. El resto del centro asistencial queda en segundo plano.

“Acá hay un incumplimiento de contrato en el sentido de que hay un abandono por parte de esta empresa tercerizada desde el día viernes. Deja totalmente sin el servicio al hospital. El contrato señala que incluso hasta enero del 2019 deben estar”, indicó la directora médica del hospital, Raquel Lovera.

La referente del nosocomio itaugüeño detalló que ante la crítica situación, recurrieron al Ministerio de Salud Pública (MSP). Por de pronto, la solución consistió en redireccionar personal encargado del área verde a la limpieza. Estas personas son acompañadas por despedidos de Zayr -llamados como personal de apoyo-, ya que ellos tienen conocimiento de la tarea y la dimensión a ser cubierta.

Lovera expresó además que aguardan cuanto antes una solución a la crisis. Enfatizó que debe ser este mes.

División. Desde hace más de tres meses los trabajadores de la firma vienen reclamando el cobro de sus haberes atrasados a Zayr. Hasta la fecha le adeudan los meses de setiembre, octubre, noviembre. Ahora se sumará diciembre y aguinaldo.

En total, 90 personas realizaban la limpieza diaria en el Hospital Nacional de Itauguá. En noviembre un grupo fue hasta el Ministerio de Salud Pública, reclamando el pago de sus sueldos. Incluso una de las trabajadoras se encadenó a la reja de la institución.

Luego de la protesta, varios trabajadores fueron despedidos de la empresa, sin percibir el pago correspondiente ni los sueldos atrasados. Actualmente varios ex empleados iniciaron una demanda hacia la firma, luego de acudir al Ministerio del Trabajo. Otros siguieron realizando la labor y no estuvieron de acuerdo con la acción legal. Sin embargo, ante el incumplimiento del pago con ellos también resolvieron parar las actividades desde el viernes. Contaron recibieron la promesa de recibir al menos dos meses de pago en esta semana. El representante de la firma, Oscar Zaracho, no responde a los llamados de ÚH.

Queremos finiquitar esta situación antes de que termine diciembre. No podemos esperar más tiempo. Raquel Lovera, directora médica.

Le pedimos (A Zaracho) G. 500.000 para cubrir al menos el pasaje y nos dijo que no tenía dinero. Edith Giménez, despedida por Zayr.

Nos reunimos con él (representante legal) el domingo y nos prometió que nos iba a pagar estas emana. Estela Ojeda, trabajadora de Zayr.

8.355 millones de guaraníes es el monto aproximado que el Estado a deuda a empresas de limpieza en Salud.

3 meses de sueldo, más el salario de diciembre y aguinaldo, es la mora de la firma Zayr con sus empleados