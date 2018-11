Unos 250 profesionales médicos no acompañarán el paro general.

Miembros de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) emitieron un comunicado para aclarar que no se unen a la medida de fuerza, que corre desde este lunes.

Gloria Díaz, secretaria de la asociación, comentó que unos 250 profesionales médicos, enfermeros, bioquímicos y administrativos que no forman parte del sindicato, se desempeñarán con normalidad en el Hospital de Clínicas.

“Los sindicatos tienen todo el derecho y van a hacer el paro general, pero no todos están adheridos. Entonces el resto de los funcionarios va trabajar normalmente, los profesionales médicos que forman parte de la asociación no está de acuerdo con esta medida”, expresó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Dijo no estar en contra de las reivindicaciones que pretenden sean escuchadas, pero consideró que la medida de fuerza no es el mecanismo apropiado. No obstante, Díaz criticó el manejo administrativo del centro asistencial.

Paro general

La medida de fuerza anunciada días atrás inició este lunes y se extenderá por 30 días para reclamar 475 nombramientos, 700 recategorizaciones, cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, pago de ayuda escolar, abono por insalubridad e incremento del presupuesto para el área de atención a la salud.

El Hospital de Clínicas informó que se garantizan las atenciones médicas en urgencias, terapia, pediatría, internados, estudios auxiliares de apoyo y otros servicios imprescindibles, según un comunicado expedido para los usuarios.

Para levantar la medida, los gremios exigen una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo, a fin de negociar los números del pedido del incremento para el presupuesto del 2019.