Parlamento hunde el brexit y se prepara para salida forzosa

Los legisladores británicos rechazaron ayer por tercera vez el acuerdo brexit que propuso la ministra Theresa May, poniendo una lápida al texto que negoció durante dos años con la Unión Europea, lo que deja la retirada de Gran Bretaña del bloque en un limbo.

La decisión de rechazar una versión simplificada del acuerdo de divorcio de May no deja claro cómo, cuándo o incluso si Reino Unido abandonará la UE, lo que agrava 3 años de crisis política por el brexit con aún más incertidumbre. Después de una sesión especial del Parlamento, los legisladores votaron 344-286 en contra del Acuerdo de Retiro de la Unión Europea de 585 páginas de May, acordado luego de 2 años de difíciles negociaciones con el bloque.

Pocos minutos después de la votación, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que los líderes de la UE se reunirían el 10 de abril para discutir la salida de Gran Bretaña del bloque. La Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, dijo que un Brexit sin un acuerdo el 12 de abril es ahora un escenario probable.

May le dijo al Parlamento que la votación era la última oportunidad de asegurar que hubiese un Brexit y advirtió que si el acuerdo fracasaba, cualquier demora adicional del después del 12 de abril probablemente sería larga. “Me temo que estamos llegando a los límites de este proceso en esta Cámara”, dijo May al Parlamento después de la derrota. REUTERS