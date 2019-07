Parlamento Circus Show

A una amiga periodista europea que estuvo hace poco de visita le llamó la atención que todos los clientes de un céntrico bar de Asunción estaban muy concentrados mirando la televisión. Lo curioso no era que estuviesen siguiendo con pasión y expectativa la transmisión de un partido de fútbol, ni siquiera una película de acción hollywoodiana, ni mucho menos una telenovela mexicana de amores narcos. No, lo que los comensales miraban muy atentos no era otra cosa que la señal de TV Cámara, transmitiendo en vivo una sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores.