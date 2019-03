Parlamento británico descarta un brexit de UE sin acuerdo

Los parlamentarios británicos rechazaron ayer abandonar la Unión Europea sin un acuerdo en cualquier escenario, en una votación no vinculante que aumentará la presión sobre la primera ministra Theresa May para descartar una separación sin un pacto.

Los legisladores votaron 312 a 308 en favor de la Enmienda A, una propuesta presentada por un grupo de legisladores que piden al Gobierno descartar una salida sin un acuerdo. La moción fue más allá que la del Gobierno, que señala que el Parlamento no quiere abandonar la UE sin un acuerdo el 29 de marzo, y más allá de la posición legal predeterminada que es una separación sin un pacto a menos que alguno sea ratificado por los legisladores.

opción por defecto. La primera ministra Theresa May alertó ayer de que abandonar la UE sin un acuerdo el 29 de marzo sigue siendo la opción legal por defecto, si no se acuerda otra cosa antes de esa fecha. A pesar de que el Parlamento aprobó una moción no vinculante en contra de ese escenario, May subrayó que “las opciones que están por delante son las que siempre hemos tenido”. La Cámara de los Comunes evaluará hoy otra cláusula en la que se propondrá que el Reino Unido solicite a Bruselas una extensión del plazo de salida. La jefa de Gobierno detalló que si la Cámara aprobara en los próximos días el acuerdo de salida, a pesar de que ya se rechazó en 2 ocasiones, se podría solicitar una corta extensión técnica. REUTERS-EFE