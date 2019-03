Parlamentarios quieren formar parte de las negociaciones de Itaipú con Brasil

Para evitar que suceda lo que aconteció en las negociaciones con Argentina por Yacyretá, en las que el Poder Legislativo no formó parte de ellas, senadores y diputados buscan crear una comisión bicameral con miras a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. La confirmación puede darse hoy durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, puesto que el proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados.

A priori, se estima que formarán parte de esta comisión especial 10 diputados y seis senadores, más los suplentes que sean escogidos por los partidos.

El senador colorado Enrique Riera cuestionó las designaciones que se dieron en el lado paraguayo de Itaipú al que calificó de “equipo pororó” y manifestó que Brasil es un monstruo político y económico. Indicó que por más de que se tenga el asesoramiento del economista Jeffrey Sachs, el estadounidense no se sentará a conversar con los representantes del país vecino. Considera que se debe involucrar a las personas más aptas, sin importar los partidos políticos.

“El asesor no está en la cancha. Creo que debemos convocar a los mejores cerebros del Paraguay, más allá de los colores. Me vienen a la memoria los intelectuales de fuste que usamos para negociar nuestros derechos después de la Guerra del Chaco. Aún así tuvimos pérdidas importantes en la mesa diplomática, ahí no se puede estar improvisando. Tenemos que tener gente sin techo de vidrio y con sólida formación que preparen las estrategias”, enfatizó.

Tony Apuril, de Hagamos, remarcó que independientemente a esta comisión, los senadores ya habían creado un equipo para seguir de cerca el desempeño de las entidades binacionales, en el marco de sus estrategias para el desarrollo energético.

Señaló que finalmente será potestad del presidente Mario Abdo Benítez incluir o no al Congreso en sus estrategias de negociación por Itaipú, pero piensa que sería algo positivo que los legisladores puedan participar, así como la ciudadanía, para lograr un acuerdo país.