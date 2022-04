París - Dakar

Hay tres hombres uniformados en una oficina parisiense. Son cosas que pasan por no abrocharse el cinturón; además, si sentía frío, ¿por qué no pidió una manta a la azafata?, dijo el primer policía, mientras deshacía un croissant a dentelladas. Tal vez el botón para llamarla no funcionaba, respondió el segundo policía y tomó una porción del panificado, directamente de la mano derecha de su compañero, antes de agregar: me enteré de que en esa clase la comida no es muy buena.

Sentado al escritorio, el jefe hablaba por teléfono; escuchaba más de lo que hablaba, tal como recomienda el viejo proverbio. Se lo veía prendido al tubo telefónico, pero también miraba al par de policías que tenía enfrente, como atento a las conversaciones en simultáneo. Era un jefe nuevo, venido de otro distrito, por lo que los oficiales que estaban en su oficina poco aún podían conocer de su carácter. Una incógnita.

Quiero que vayan ahora mismo a soltar a ese infeliz, les dijo, seguro de sí mismo, una vez que llegó a su fin el monólogo telefónico. ¡A su orden, chef!, respondieron los dos, casi al tiempo. Y respecto a lo que estaban hablando recién… levantó la voz el jefe y sus subordinados tragaron saliva. Eso… ¡eso es humor negro!, sentenció y los tres prorrumpieron en risa.

uuu

El hombre, que minutos antes había cortado un semicírculo en el alambrado para colarse a través de él, está ahora oculto entre el pastizal, palpando el suelo como una serpiente. Levanta un poquito la cabeza, escruta el entorno y se arrastra en dirección a la cinta asfáltica. A poca distancia de su posición, los haces de las linternas lastiman la oscuridad. Se dirige hacia ellos. La luna de Dakar está hoy ausente, situación que favorece sus propósitos. Es una noche barrida por el arenoso harmattan, lo que le juega en contra. Sin embargo, la suerte está echada. Tiene otra oportunidad y la tomará. Intuye el éxito. Avanza. La luz de las linternas no ha rozado su piel, que es oscura entre lo oscuro. Se lo ve correr a todo vapor.

El bostezo de un avión hace temblar un poco los pilares de la noche.

uuu

Fueron cinco, sí. Cinco años transcurrieron desde que Momar abandonó Senegal, para vivir en las afueras de París, a pocos minutos del aeropuerto, en una de las comunidades de extranjeros pobres, inmigrantes ilegales de África y Asia, en su mayoría. Con una mezcla de paciencia y resignación pudo adaptarse a la vida en la capital francesa, tan diferente a Saint-Louis en su belleza, pero también en su hostilidad. Esa mañana despertó muy temprano para ir a trabajar, y mientras cepillaba sus dientes en el baño del desván que le alquilaban, un estruendo de guerra lo sobresaltó. Aún con espuma de pasta dental en la boca, se dirigió hacia el origen del sonido. Vio un gran agujero en el techo, la precaria mesa de madera no era más que un recuerdo, los cristales de las oblicuas ventanas estaban desperdigados en el piso como monedas, y allí también estaba el cadáver semicongelado de un adulto: un amasijo de huesos y carne desparramado sobre una alfombra de sangre. Apostar a que un experto forense hablaría de politraumatismos, fracturas expuestas, roturas capsulares, hemorragias internas y pérdida de masa encefálica era hacerlo sobre seguro.

Pero Momar no estaba para apuestas. Por varios minutos, asustado por demás, no supo qué hacer. Después, dubitante, revisó al muerto en busca de alguna documentación. Nada. Ni un fragmento de papel en los bolsillos. Se arrepintió de haberlo tocado. Veía venir problemas en el futuro cercano. El cuerpo correspondía a un individuo de su misma raza y estaba en su cuchitril, sabía que la policía diría que no fue otra cosa que un ajuste de cuentas entre ilegales, gente a quienes los uniformados prefieren ignorar y aplicar la navaja de Ockham del prejuicio y los estereotipos.

Momar entró en pánico. Las interrogantes lo desbordaban. ¿Por qué le tocaba esto a él? ¿Quién había matado al hombre? ¿Cuál era el motivo? ¿Cómo llegó a su habitación? ¿Le tendieron una trampa? ¿Por qué le querían achacar la autoría? Aunque él se sabía inocente, las circunstancias lo incriminaban por todos los flancos.

Desesperado, decidió actuar, casi por instinto. Se enguantó las manos con unas bolsas plásticas, arrastró el cadáver y con alguna dificultad lo ocultó bajo su cama. Maldijo.

Respiró. Maldijo. Limpió malamente la sangre del piso, después salió a trabajar, con una estudiada naturalidad. El problema, sin embargo, ya no abandonó su cabeza en todo el día, porque es posible esconder el fuego, pero ¿qué se hace con el humo?

uuu

Cuando regresa del trabajo, encuentra a la policía aguardándolo. Alguien había oído el gran ruido o lo había visto arrastrar el cuerpo e hizo la denuncia telefónica. ¿Quién fue? Un barrio como el suyo está acribillado de ojos. Y un muerto bajo la cama no es el camino más seguro hacia la obtención de la ciudadanía. Mientras Momar es conducido al Departamento de Policía, al cadáver le toman las huellas dactilares para su envío a Interpol, antes de ser entregado al forense. Interrogatorio. Yo no sé nada. Apareció en mi habitación; lo tiraron de arriba. Les juro que digo la verdad. Debe ser cosa de los nigerianos. Por favor, no quiero volver a Senegal. El policía bueno y el policía malo.

Homicidio. No lo deportarán. Momar suspira aliviado. Le dicen que envejecerá en la cárcel. Vuelve el miedo a su rostro. Todo conspira para la destrucción de su vida. Las cosas estaban en orden y de súbito el caos caía como un meteorito a desordenarlo todo.

Ya entre barrotes, siente el chirriante arrastrarse de las horas.

Luego de dos días, con una patadita en el culo, una sonrisa de protocolo y sin una explicación, lo sueltan. Momar está libre. Puede continuar su vida exactamente desde el punto en que la dejó. Quiere saber qué pasó, pero la policía da pocas respuestas. Ya su mente se ocuparía de borrar ese episodio amargo para permitirle otra vez escandir sus días, iguales y repetidos.

uuu

Estas linternas son la herramienta de trabajo. Es lo que nos proporciona el aeropuerto de Dakar. Ojalá tuviéramos faros más potentes. Es seguro que los yankees tienen detectores de calor y toda esa tecnología que se ve en sus películas. Aquí tenemos que arreglárnoslas como podemos. Son mejores estas linternas que las antorchas y bolsas de luciérnagas que usan en Kinshasa, el peor aeropuerto del planeta. La gente dice que mis compañeros y yo somos como el perro del hortelano, que no come ni deja comer.

Nosotros no volamos y tampoco los dejamos volar, porque es nuestro trabajo, además el riesgo es demasiado grande. Allí arriba hay temperaturas menores a cero y poco oxígeno. Ese pequeño compartimento no es una habitación de hotel. La desesperación no es buena consejera y nunca puede ser un buen consejo jugarse todo a una sola carta.

Las noches sin luna o con poca luz lunar, como esta, son las peores. Dificultan.

Aunque nuestra misión es impedirles viajar, a veces me digo que un día seré yo mismo quien se meterá en el compartimento del tren de aterrizaje del siguiente avión que despegue, me veo dándome la gran vida en París. Este no es oficio para viejos. Sé que pronto lo abandonaré, porque veo cada vez menos y me cuesta cada vez más correr tras ellos, que lo intentan con mayor frecuencia. El desesperado se juega, porque ya no le queda de otra. Sabe que si lo consigue, será el final de su vida actual: una vida nueva le abrirá los pétalos en una nueva tierra. Pero si no lo consigue también será el final de su vida. El porcentaje de éxitos es bajísimo: un solo dígito.

Ayer se me escapó uno. ¡Bah!, lo dejé hacer. Vino hacia el área que yo vigilaba.

Detecté al bulto alargado que corría tras el Air France en plena maniobra de despegue, pero simulé no verlo. Se movía a gran velocidad. Me bastaba un llamado por radio a la Torre de Control para iniciar toda la cadena de eventos: avión regresa a tierra, pasajeros fastidiados, quejas, pasajeros fastidiosos, retraso de horas, monta-ruedas arrestado, doble trabajo para todos. Me encontraba con demasiado sueño y preferí dejarlo ir. Tengo que buscarme con urgencia otro empleo, porque lo más probable es que el nombre del polizón de ayer esté ahora engrosando la estadística de los fracasados, otro Moisés que muere muy cerca de pisar su tierra prometida.